◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、チームが無傷の３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。打っては２本塁打、投げては２ケタ奪三振をマークした。

初回は圧巻の立ち上がりを見せた。１番チュラングを四球で歩かせたが、２番チョウリオを１００・３マイル（約１６１・４キロ）直球で空振り三振。イエリチは１００・２マイル（約１６１・３キロ）直球で見逃し三振、コントレラスは外に大きく逃げるスイーパーで空振り三振と３者連続三振を奪った。

打者としては直後の初回先頭の第１打席で今ポストシーズン３号となる先制ソロ。２発を放ったレッズとのワイルドカードシリーズ第１戦以来、復調を告げる９試合ぶりのアーチで自ら勢いをつけると、投球にも好影響。３点リードとなった２回を３者凡退で片づけると、３回は先頭のパーキンスに四球を与えたが、続くオルティスを空振り三振。１死一塁からチュラングの打球は左直となり、スタートを切っていた一塁走者が戻れず併殺が完成した。

４回。先頭のチョウリオに左翼へのエンタイトル二塁打を許したが、１死三塁からコントレラス、バウアーズを連続三振でピンチ脱出。声を出してガッツポーズを見せる場面もあった。４回２死で迎えた第３打席では右翼へこの日２発目の“場外弾”を放つなど、投打で圧巻のパフォーマンスを見せた。

５回１死からは４者連続Ｋで１０奪三振に到達。レギュラーシーズンを含めて２ケタ奪三振は２３年９月の右肘手術から復帰後初めて、エンゼルス時代の２３年６月２７日（同２８日）のＷソックス戦以来だった。

二刀流での出場は４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦以来。中１２日のマウンドだ。ポストシーズン自身初登板だった前回は６回３安打３失点で勝利投手。リーグ優勝決定シリーズ初登板で自身２連勝の期待がかかる。レギュラーシーズンでは今季両リーグ最多の９７勝を挙げたブルワーズとの対戦は初めて。スネル、山本由伸らの先発陣が好調とあり「僕も負けないくらい長く投げられれば素晴らしいなと思いますけど、長いイニングを投げるより、まずはやっぱり最少失点に抑えて、後ろ（の投手）につないでいくことが一番大事」と意気込んでいた。

ロバーツ監督はこの日、試合前の会見で「制限はない。彼は調子がいいと期待している。７回、１００球も問題ない。このシリーズに名を刻むチャンスだと思う。我々は彼の最高の投球を見られるはずだ」と話していた。