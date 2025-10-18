ぺんてるは、グリッター入りゲルインキボールペン「デュアルメタリック」を、2025年10月31日（金）より順次発売開始します。

「デュアルメタリック」

記事のポイント 個性的なグリッターインキは、使うだけで華やかな雰囲気をプラスしてくれます。ノートやカード作り、イラスト、ギフトのデコレーション、推し活グッズの装飾まで、さまざまなシーンで活躍してくれること間違いナシ！

「デュアルメタリック」は、グリッター顔料と異なる色の染料インキを組み合わせることで、見る角度や紙の色によって見え方が変わるグリッター顔料ボールペンです。

白い紙では鮮やかに、黒などの濃く深い色の紙ではグリッターの輝きがきわだち幻想的に、1本で多彩な表現を楽しめます。

2016年にグリーティングカード向けとして欧米で発売され、2017年から2021年に毎年、国内で限定発売されており、今回より日本国内でも定番商品として発売されます。

過去に発売されたなかから人気の色を選定して14色展開とし、さらに用途や気分にあわせて選べる「オリジナルセット（7色）」「ファンタジーセット（7色）」「オリジナル＋ファンタジーセット（14色）」の3種類のセットも同時発売されます。

価格は1本253円、オリジナルセット（7色）およびファンタジーセット（7色）が各1771円、オリジナル＋ファンタジーセット（14色）が3542円（いずれも税込）。

同社では、今回の「デュアルメタリック」の他に、既に発売されているパステル調の「ミルキー」、鮮烈な色彩の「マットホップ」の3種類を合わせて「インクトピアシリーズ」として打ち出し、今後シリーズを拡張していくとしています。

ぺんてる 「デュアルメタリック」 発売日：2025年10月31日 実売価格：1本253円〜（税込）

