◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地内周回コース＝２１・０９７５キロ）

前回の予選会で１７位敗退の麗沢大は、１０人の合計タイムが１０時間５０分４２秒。トータル２１位で本戦出場を逃した。

今季から就任した池谷（いけがや）寛之監督（５０）のもと、新たなスタートを切ったが、今回も悲願の初出場はならなかった。

予選会には４２校が出場し、各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

「箱根への道」は険しく、厳しい。麗沢大の挑戦は、今回も敗れた。今季から指揮を執る池谷監督、主将の神之田大翼（かみのた・つばさ、４年）らは厳しい表情で結果を受け入れた。

２０１８年、１９年は２年連続で次点に泣いた。

最初のチャンスにして、最初の試練は２０１８年の予選会だった。第９５回記念大会だったため、出場枠は通常より１増の１１枠。１１位の上武大と１分５０秒差の１２位だった。その１年前の１７年は、チーム最高（当時）の１５位となり、選手は大喜びした。１８年はチーム最高成績を更新したが、選手は悔し涙を流した。本気で箱根駅伝出場を狙う力がついた証しだった。

満を持して挑んだ翌１９年の予選会。さらにチーム最高記録を更新し、１１位となったが、この年の出場枠は通年通りの１０校。２年連続で次点に泣いた。しかも、１０位で通過した中大とは、わずか２６秒差。歴代６位タイ（当時）の僅差だった。ひとり平均２・６秒、距離にして約１５メートル。ただ、その１５メートルが遠かった。

悲願の箱根駅伝初出場に向けて、今季、チームは新たなスタートを切った。山川達也監督（現芝浦工大コーチ）が退任し、新たに大東大ＯＢの池谷監督を招へいした。

池谷監督は、大東大時代に３度箱根駅伝に出場し、ホンダ時代には５０００メートルで日本歴代７位（当時）の１３分２５秒７２をマークするなどトップランナーとして活躍した。山川前監督は実業団選手としての経験はなく、高校の教員を経て１０年に麗沢大コーチに就任。１７年に監督に昇格した。池谷新監督は前任者とは異なるアプローチでチーム強化に図ったが、１年で結果が出るほど、箱根駅伝は甘くはなかった。

ただ、このまま終わるつもりはない。はるかなる箱根を目指す麗沢大の挑戦は続く。

◆池谷 寛之（いけがや・ひろゆき）１９７５年４月２９日、静岡・焼津市生まれ。５０歳。９４年、焼津中央高から大東大に入学。箱根駅伝では２年４区３位、３年４区３位、４年２区１１位。９８年に卒業し、実業団のホンダ、日清食品、ＮＴＮ、新電元で競技を続けた。全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）に計９回出場。２０００年の千葉国際駅伝では日本代表で４区を走り、優勝に貢献。生涯ベスト記録は５０００メートル１３分２５秒７２、１万メートル２８分７秒０９。現役引退後、新電元、東京経済大で監督を務めた。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大

◆麗沢大 ２００４年に同好会としてスタート。０６年に陸上競技部に昇格し、創部。箱根駅伝予選会には同好会時代の０５年に初挑戦し、２２位。同年度の０６年に関東学連選抜の一員として伊藤文浩が麗沢大初の箱根駅伝ランナーとなった（８区９位）。練習拠点は千葉・流山市。