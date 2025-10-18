◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得した。中央学院大がトップ通過を果たした。その一方で法大、明大などが落選した。山梨学院大のブライアン・キピエゴ（３年）がトップの１時間１６秒でゴールした。日本人トップは全体７位の中央学院大・近田陽路（４年）で１時間２分４秒だった。

各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得する今大会。日本テレビの中継では１０人が通過した順位が表示された。しかし５番目だった法大は１１位、１０番目の明大も１２位で落選した。

１０人がゴールした順番ではなく、合計タイムで競うのが予選会の難しいところ。ゲスト解説で出演した山梨学院大の初代監督・上田誠仁さんは「ラスト２キロで大きく順位を動かしている。エースがタイムを稼いでいるところ、もしくはじっくり集団走できているところが、１０人フィニッシュではない順位が示されるのでは」とコメント。また「９、１０番目の選手が大きく遅れないところ」と、１０人全員の奮闘が求められることも指摘していた。