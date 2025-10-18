◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回本戦１６位で予選会に回った神奈川大は、トップ１０人の合計タイム７位、１０時間３６分０７秒で、箱根駅伝本戦出場を決めた。

神奈川大は昨年就任した中野剛監督（５２）の下、酒井健成主将（４年）ら上級生の好走で３年連続５６度目の出場をつかんだ。チームトップで個人３４位の宮本陽叶（はると、４年）は「去年はプレッシャーを自分で課してしまって、自分がやらなきゃというところがあった。箱根駅伝予選会はチーム戦で、去年はみんなに助けてもらって僕も本戦を走ることができた。今年も本戦を走るためにチームトップで走らないといけないプレッシャーはあったが、みんながいるから僕も前で十分やれるところがあった。自信を持ってスタートラインに立てた」と充実の表情を浮かべた。