ジムのインストラクターやモデルとして活動する、神奈川県在住のエリさん（28）。彼女は今年、SNSで「私は日本人の両親のもとに生まれました。でも、顔立ちはどこか日本人離れしていて、子どもの頃はそれがコンプレックスでした」と自身の生い立ちを公表し、大きな反響を呼んだ。

エリさんは小学生の頃から「ハーフなの？」と言われ続け、いじめを受けたこともあったという。彼女自身も徐々に「この顔で日本人ってありえなくない？」と思い始め、20歳の誕生日に真実を知ることになる。

小学生になるまで、自分の容姿で悩んだことはなかった

――ご両親が54歳の時にエリさんが産まれたそうですね。

エリさん（以下、エリ） そうです。48歳の時に両親が結婚して、それから子どもが欲しいと思うようになったみたいで。

――ご両親はどのように出会ったのですか。

エリ 母はもともと丸の内のキャリアウーマンで、結婚願望がなくてずっと働いていたいタイプだったのですが、私の祖母、母のおかあさんが病気で倒れてしまって。

それで、親を安心させたいという思いで急遽お見合いをして、出会ったのが父でした。祖母は、母の結婚を見届けてから天国へ行ったそうです。

――ご両親は仲が良かった？

エリ とても仲が良かった、というわけではないかもしれません。母は父のことを苗字で呼んでいましたし（笑）。

旅行も、私と母の2人だけで行ったり、逆に私と父だけで行ったり。3人揃って、というのはあまりなかったですね。でも、2人とも私のことをすごく愛してくれました。

――愛情を受けて育ったんですね。

エリ 私がやりたいと言ったことは、何でもやらせてくれました。ピアノ、水泳、体操教室とか、習い事もたくさんしましたね。

ダメなことはちゃんと叱ってくれましたけど、厳しく怒られるようなことはあまりなくて。「エリは可愛い」「お人形さんみたい」って、いつも褒めて育ててくれました。だから、小学生になるまで、自分の容姿で悩んだことはなかったです。

「私の何が周りの子と違うんだろう？」同級生から“ハーフ”と言われるように…

――容姿で悩むようになったのはいつ頃からですか？

エリ 小学生になってからですね。同級生から「ハーフ」と言われるようになって。当時はハーフの意味が分からなくて、「そうだよ」なんて適当に返していたんですけど、高学年になって、その意味を教わって。その時は、「両親は日本人だし、じゃあ違うわ」と思ってました。

でも何度も言われるので、「私の何が周りの子と違うんだろう？」と鏡をずっと見るようになって。鼻をぎゅっと潰してみたり、目を細めてみたりしたんですけど、自分では何が違うのか、当時はよく分からなかったです。

――小学生の頃には、男子からいじめも受けたそうですね。

エリ 「ハーフじゃん」みたいな感じでからかわれたり、見た目に関する言葉の暴力や差別を受けました。

高学年の頃には、いじめられている子をかばったら、今度は私がいじめのターゲットになってしまって。

私が触れたものに触れないようにしたり、私が座った椅子に座らないようにしたり、「バイキン扱い」されるようになりました。掃除の時間にゴミをなすりつけられたこともありましたね。

――ひどいです。

エリ もともとは男の子としか遊ばないくらい活発だったんですけど、いじめがきっかけで男性が苦手になった時期もありました。

両親にいじめを相談→「エリが可愛いからだね」と…

――いじめのことはご両親に相談したのですか。

エリ 家に帰って全部話していました。「今日こんなこと言われたんだ」って伝えると、両親は、「ああ、エリが可愛いから、からかわれてるんだね」と言ってくれて。

私が「ハーフ」と言われてることについても、「そんなことないよ、日本人にしか見えないもん」って私をなだめるような言葉をかけてくれましたね。

――周りから「ハーフ」と言われ続ける中で、ご自身は生い立ちについてどう考えていたのですか？

エリ 当時はまだ本当のことを知らなかったので、「両親は日本人だし、私は新しい日本人の顔なのかな」とか（笑）。

あとは、父が新潟の出身で、新潟には昔ロシア人が住んでいたと聞いたことがあったので、「私、隔世遺伝したんだ！」って勝手に自分の中で解決していました。

「お人形さんみたいで羨ましいな」容姿を褒められても嬉しくなかったワケ

――でも、心のどこかでは疑問も？

エリ そうですね。成長するにつれて、「この顔で日本人ってありえなくない？」という気持ちがどんどん強くなっていきました。

――年齢を重ねるにつれて、容姿へのコンプレックスも強くなっていったそうですね。

エリ 髪の毛がくるくるして、いろんな方向にはねてしまうのが気になって。中学生の時から大学2年生まで、ずっと縮毛矯正を続けていました。眉毛も結構ボーボーだったので、シャーペンの芯くらい細く剃っていましたね。

あとは、もともと顔がはっきりしているから、メイクをするとさらに濃くなってしまうんです。それが嫌だったので、中学・高校時代はほとんどメイクをしませんでした。

――逆に、はっきりした顔立ちを「羨ましい」と言われることはありませんでした？

エリ 「お人形さんみたいで羨ましいな」と言われることはありましたね。でも、私は自分の顔が好きじゃなかったので、全然嬉しくなかったです。むしろ、そう言われるたびに少し傷ついていました。

――なぜ傷ついたのでしょうか。

エリ 褒め言葉でも、どこか一線を引かれているような、差別されているような感じがして嫌だったんです。

でも高校生になってからは、「私の顔見て、ハーフっぽいよね」「この顔で日本人なんだよ」って自分から言うようになりました。あまりにも「ハーフ」と言われるので、逆に面白くなったというか、自分から話題にしたほうが良いなと思うようになったんです。

出生の秘密を知り「どういうこと？」とパニックに

――ご自身の出生の秘密を知ったのは、20歳の時だそうですね。

エリ 20歳という区切りがいいタイミングで、ずっと疑問に思っていたことを聞いてみようと。母は口が堅いので、母が買い物に行ったあと、父と2人きりの時に「20歳になったし、本当のことを教えてよ。私、日本人じゃないでしょ？」って問い詰めたんです。

――お父さんはなんと？

エリ 最初は「日本人にしか見えない」とはぐらかされたんですけど、「もう大人だし、ちゃんと教えてほしい」と食い下がったんです。そしたら「……ハーフだよ」と。

――驚きましたか。

エリ そうだと思っていたけど、いざ言われるとやっぱり衝撃で。「え、じゃあお父さんが違うの？」って思ったんですけど、顔はどちらかというとお父さんに似ているし、じゃあお母さんが違うのかと思っても、母のお腹から生まれてきた時の写真はあるし……。「どういうこと？」ってパニックになりました。

「アメリカまで渡って卵子提供を受けた」父親から明かされた“出生の秘密”

――お父さんからはどのように聞いたのですか。

エリ 父も母も高齢で、特に母は卵子がうまく機能しない状態だったので、自然妊娠が難しくて。でもどうしても子どもが欲しかったから、卵子提供による体外受精を選択したそうです。ただ、日本ではあまり行われていなかったから、アメリカまで渡って卵子提供を受けた、と聞きました。

両親は日本人のドナーを希望したそうですが、見つからなかったので、白人の方の卵子を提供してもらうことになって。2回失敗して、金銭的にも体力的にもこれが最後だと臨んだ3回目で、20代の若い方の卵子をいただいて、自然分娩で私が生まれたそうです。

――その話を聞いた時、どう思いましたか？

エリ もう、ただただびっくりしました。その時はまだ体外受精の知識も全くなかったので、頭が追いつかなくて。「え、お母さんと血が繋がってないんだ」とパニックになって、号泣しました。

そのあと、買い物から帰ってきた母に「私、お母さんの子じゃないんだ」「ハーフなんでしょ」って泣きながら言ってしまったんです。

――お母さんはどんな反応でしたか。

エリ 母は「そんなわけないでしょ。お父さんが嘘ついてるだけだよ」と言って、自分の部屋に閉じこもってしまったんです。その姿を見て、「あ、これは言っちゃいけないことだったんだ。隠しておきたいことだったんだ」と悟りました。

「もう聞いちゃいけないんだな」母との間で出生の話はタブーに

――お母さんもショックを受けたんですね。

エリ あの時は「お母さんの子じゃないんだ」と衝動的に言ってしまいましたけど、そう感じたのは、事実を知ったあとの一瞬だけ。お腹を痛めて産んでくれたのも、ここまで育ててくれたのも母だし、愛情をくれた人が私にとってのお母さんだなって、すぐに思い直したんです。

だから翌日には「ごめんね。私はお母さんの子だから」と母に伝えました。ただ、その時の母は少しぎこちない反応でしたね。でも、その後は何も変わらず、普通の親子として過ごしました。

――その後、お母さんと改めて出生の話をすることは？

エリ 父が亡くなった後、25歳くらいの時に一度だけレストランで「私、ハーフなんでしょ？」って軽く聞いてみたことがあるんですけど、母は無言で、すごく怖い顔をしたんです。

だから「もう聞いちゃいけないんだな」と思って、母が亡くなるまでその話題には触れませんでした。

――お母さんとの間ではタブーのような。

エリ そうですね。父は私に話してくれましたけど、母は体外受精のことを墓場まで持っていく覚悟だったと思います。

――20歳になるまで、親戚の人から出生の秘密を教えてもらうことはなかったのですか？

エリ なかったですね。母が口止めしていたらしくて。でも中学生の時に、母の妹から母の秘密を1つ教えてもらって。実は、母は自分の年齢を20歳若く偽っていたんです。

