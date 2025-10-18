¡ÖÆüËÜ¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤³¤³°¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤¿¡ª ¡ÈÅçÆâºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¡õºÇ¶¯¤Ë¹ë²Ú¡É¤òÂÎ¸³¡Ä¤·¤«¤â¡ÖJAL¤Ç¹Ô¤¯¤È¤µ¤é¤Ë¥ª¥È¥¯¡×¡©
Í·¤ÓÊüÂê+Âç¿Í3¿Í¤Ç¡Ö1Çñ3ËüÀÚ¤ê¡×¤â²Ä
¡¡JAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤¬2025Ç¯10·î¤Ë½¢¹Ò55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿½¢¹ÒÃÏ¡¦¥°¥¢¥à¡£¸Å¤¯¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤³¤³°¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥ê¥«·Ï¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢¤«¤Ä1ÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö¥°¥¢¥à¤ÎÅçÆâºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¡õºÇ¶¯¤Ë¹ë²Ú¥Û¥Æ¥ë¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡º£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖPIC¥°¥¢¥à¡×¤Ç¤¹¡£Á´777¼¼¤ò»ý¤ÄÂç·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢1Éô²°1Çñ¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï158¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü3666±ß¡¢1¥É¥ë149.7±ß´¹»»¡Ë¤«¤é¡£Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î½ÉÇñ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Éô²°¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤Ç¤â¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ò2ÂæÈ÷¤¨¡¢Âç¿Í3¿Í¡Ê¡Ü12ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¤Þ¤ÇÅº¤¤¿²²ÄÇ½¡Ë¤Þ¤Ç1Éô²°ÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤äÍáÁå¤âÈ÷¤¨¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬³¤³°¤Ç¡ÈÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¥â¥Î¡É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥°¥¢¥àºÇÂçµé¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¥×¡¼¥ë¡¢³¤¡¢Î¦¤Î³Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¿åÃæ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢À¤³¦¤Ç8¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤±Ë¤²¤ë¿åÂ²´Û¡Ö¥¹¥¤¥à¥¹¥ë¡¼¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Ëµ±¤¯¥°¥¢¥à¤Î³¤¤Ç¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ä¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤âÂçÇ÷ÎÏ¤Ç¤¹¡£10·î¤«¤é¤Ï¥°¥¢¥àºÇÂçµé¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁÏºî¥Á¥ã¥â¥íÎÁÍý¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥Ö¤ä¥é¥à¡¢¥«¥ë¥Ó¤Ê¤É¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¤ª¼ò¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥À¥ó¥¹¤ä¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¢¥í¡¼¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°µ´¬¤Î¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Âç¿Í¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï75¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü1233±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥°¥¢¥à¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ä¤¢¤ì¡¢¥³¥ì¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥¢¥à¤Ë¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶ ¥Ä¥Ð¥ ¥¿¥ï¡¼¡×¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯³«¶È¤Ç¡¢Á´¼¼¥¿¥â¥óÏÑ¤òÎ×¤à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¡£13Ê¿ÊÆ°Ê¾å¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ä«¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥µ ¥ª¥»¥¢¥Î¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ä¥ª¥à¥ì¥Ä¡¢¥¨¥Ã¥°¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ²Ú¤äÌ£Á¹½Á¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤â¶Ã¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¶ ¥Ä¥Ð¥ ¥¿¥ï¡¼¡×¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡»ÜÀßÆâ¤Ë¤ÏÌó30m¤ÎÉý¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡×¤ä¥×¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥°¥¢¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¡¼¥Á¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¬¥ó¥Ó¡¼¥Á¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥Ã¥³¡¼¥°¥¢¥à¡×¤Î¥×¡¼¥ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÉÇñÎÁ¶â¤Ï1Éô²°¤¢¤¿¤ê330¥É¥ë¡ÊÌó4Ëü9380±ß¡Ë¤«¤é¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤Ï1500¥É¥ë¡ÊÌó22Ëü4458±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£PIC¥°¥¢¥àÆ±ÍÍ¡¢Éô²°Ã±°Ì¤ÎÎÁ¶â¤ÇÊ£¿ô¿Í¤Î½ÉÇñ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀßÈ÷¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ÈÎÁ¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÍÃÊ¤À¤±¤ÏÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤ªÆÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¤â¤Á¤í¤óÉ®¼Ô¤ÏÇñ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢JALÊØÍøÍÑ¤ÇPIC¥°¥¢¥à¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥³¡¼¡¦¥°¥¢¥à¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡Ö¥¶ ¥Ä¥Ð¥ ¥¿¥ï¡¼¡×¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£JAL¤Î¥°¥¢¥àÀþ½¢¹Ò55¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÄ«¿©¿©¤ÙÈæ¤Ù¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Á°¼Ô2¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Ç¤â¡Ö¥¶ ¥Ä¥Ð¥ ¥¿¥ï¡¼¡×¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£