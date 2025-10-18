´ÚÊÆ¤¬¡Ö3500²¯¥É¥ëÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×ÃÌÈ½
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤È3500²¯¥É¥ë¡ÊÌó53Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤á¤°¤êµÍ¤á¤Î¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¶âÍÆÈÏ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ü¥à¡ËÂçÅýÎÎ¼¼À¯ºö¼¼Ä¹¤È¶âÀµ´±¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë»º¶ÈÄÌ¾¦ÉôÄ¹´±¤¬¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤Ë²ñ¤¤¡¢2»þ´Ö¤Û¤ÉÃÌÈ½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á15Æü¡¢¡Ö¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¡¦À¤³¦¶ä¹Ô¡ÊWB¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡×¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬ÌäÃæ¤Î¶ñ½áÅ¯¡Ê¥¯¡¦¥æ¥ó¥Á¥ç¥ë¡ËÉû¼óÁê·ó´ë²èºâÀ¯ÉôÄ¹´±¤¬¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤È²ñ¤Ã¤¿¡£
´ÚÊÆ¸ò¾Ä¤Ï3500²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñÊý¼°¤ò¤á¤°¤êç±Ãå¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´Ú¹ñÂ¦¤Î½¤ÀµÂå°Æ¤Ë¡Ö°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¡×È¿±þ¤ò¸«¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò´Ú¹ñ¤ËÅÁÃ£¤·¤Æµ¤Î®¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤Î¸ò¾Ä¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯Ä¹´±¤È²ñ¤Ã¤¿¶âÍÆÈÏÀ¯ºö¼¼Ä¹¤Ï¸ò¾Ä¸å¡¢¡Ö2»þ´Ö¤Ë½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÃ»¤¯ÏÃ¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾Ä·ë²Ì¤Ï¤Þ¤À¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Î¾¹ñ¸ò¾ÄÃÄ¤Ï´Ú¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿3500²¯¥É¥ë¤Î¡Åê»ñ¹½Â¤¡Ê¸½¶âÂÐÊÝ¾Ú¡Ë¢Åê»ñÇÛÊ¬¤Î¾¦¶ÈÅª¹çÍýÀ£ÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤ÎÈÏ°Ï¤Î3¤Ä¤ÎÁèÅÀ¤ò¤á¤°¤ê¹ç°ÕÅÀ¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤¬Åê»ñ¶â¤ò¸½¶âÃæ¿´¡¢Á°Ê§¤¤¡Êup front¡Ë·ÁÂÖ¤ÇÇ¼Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¶ñ½áÅ¯Éû¼óÁê¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÁ°Ê§¤¤Í×µá¤¬´Ú¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î°ÂÄêÀ¤ò³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¶ñÉû¼óÁê¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Áá´ü¤ÎÁ°Ê§¤¤¼¹¹Ô¤òÍ×µá¤¹¤ë¤¬¡¢°ÙÂØ»ö¾ð¾å¡¢´Ú¹ñ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¡Ö¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤â¤³¤ì¤òÍý²ò¤·¡¢ÆâÉôÅª¤Ë½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÁ°Ê§¤¤¡¦¸½¶âÅê»ñÍ×µá¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î°ÂÄêÀ¤ÈºâÀ¯ÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÊÝ¾Ú¡¦Âß½ÐÃæ¿´¤ËÅê»ñ¹½Â¤¤òÁÈ¤à¤Ù¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ï¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥³¡¼¥ë¡Êcapital call¡ËÊý¼°¡¢Ç¯ÅÙÊÌÊ¬³ä¼¹¹Ô¤Ê¤É¤òÊÆ¹ñ¤ËÍ×ÀÁ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬°ìÉô¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï½Ð»ñ¶â¤ò°ìÅÙ¤ËÇ¼Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌóÄê¸ÂÅÙÆâ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë½Ð»ñÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤ëÊý¼°¤À¡£¤³¤ì¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ì¤Ð3500²¯¥É¥ë¤ò°ìÅÙ¤Ë½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºâÀ¯ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¢¤ë³°¸ò¶Ú¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬º£²ó¤Î¸ò¾Ä¤ÇÁ°Ê§¤¤¤ò¶¯¤¯Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï°ÙÂØ»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ´ü´Ö¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¤êÊ¬³äÇ¼ÆþÊý¼°¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À¯¼£Åª¤ËÁ°Ê§¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÞ¾×¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶ñÉû¼óÁê¤â¡Ö¼ÂÌ³Ä¹´±¤Ï¡ÊÁ´³ÛÁ°Ê§¤¤Åê»ñ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò¡ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÅýÎÎ¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔ³Î¤«¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢°ÙÂØ¡Ö°ÂÁ´ÊÛ¡×À³Ê¤ÎÌµÀ©¸ÂÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤¬´ÚÊÆÅê»ñ¸ò¾ÄÂÅ·ë¤Î¡ÖÉ¬Í×¾ò·ï¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¡£³°²ß½àÈ÷¹â¡Ê4220²¯¥É¥ë¡Ë¤Î83¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë3500²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ë¥É¥ëÎ®½Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¦¥©¥ó°Â¤Ê¤É¡ÖÄÌ²ß´íµ¡¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¡£
¤¿¤À¡¢ÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×ÌäÂê¤Ïº£²ó¤Î¸ò¾Ä¤ÎºÇÍ¥ÀèµÄÂê¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤À¡£Åê»ñ¹½Â¤¡Ê¥¹¥¡¼¥à¡Ë¤¬³Î¼Â¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ËµÄÏÀ¤¹¤ëÌäÂê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¶ñÉû¼óÁê¤Ï¡ÖÅê»ñ¹½Â¤¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÙÂØ½êÍ×¤¬·×»»¤µ¤ì¤ë¡£Á°Ê§¤¤¤Ï°ÙÂØ»ö¾ð¾åÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂå°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥ï¥Ã¥×µ¬ÌÏ¤ÈÉ¬Í×À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÉô¤Ç¤Ï3500²¯¥É¥ëÅê»ñ»þ´ü¤òºÇÂç10Ç¯¤ËÊ¬³ä¤·¡¢´Ú¹ñ¥¦¥©¥ó¤ÇÅê»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ë°Æ¤òÎ¾¹ñ¤¬µÄÏÀÃæ¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¶âÍ»Åö¶É¼Ô¤Ï¡Ö´Ú¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö150²¯¡Á200²¯¥É¥ë¿å½à¤¬»Ô¾ì¾×·â¤òºÇ¾®²½¤Ç¤¤ë¸Â³¦ÃÍ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶ñÉû¼óÁê¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¯ÏÃ¡×¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡£
Åê»ñÀè¤äÂ»±×ÇÛÊ¬¤â½ÅÍ×¤ÊÁèÅÀ¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ¸¢¤ò¼«¤é¤¬»ý¤Á¡¢¼ý±×ÇÛÊ¬¤âÊÆ¹ñ¤ËÍÍø¤Ë¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÇÅê»ñ¶â²ó¼ýÁ°¤Ï5ÂÐ5¡¢²ó¼ý¸å¤ÏÊÆ¹ñ90¡ó¡¦ÆüËÜ10¡ó¤Ç¼ý±×ÇÛÊ¬¤¹¤ë¹½Â¤¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¹âÎïÂç¤ÎËÑÀ®·®¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡ËÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï´Ú¹ñ´ë¶È¤¬¶¯¤¤»º¶È¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñÀè¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î´ë¶È¤¬¥É¥ë¤òÄ¾ÀÜÄ´Ã£¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÀ¯ÉÜ¤Î°ÙÂØ½êÍ×¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö3500²¯¥É¥ë¤Î¸½¶â»Ùµë¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÄ¹´üÅª¥×¥é¥ó¤ÇÊÆ¹ñ»º¶È¤ÎºÆ·ú¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
À¯ÉÜÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡ËÍ¢½ÐÅýÀ©¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë°Õ³°¤ÊÊÑ¿ô¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÌµº¹ÊÌÅª¤Ê´ØÀÇ°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹Ãæ¹ñ¤È¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè¤Î²ÄÇ½À¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐÃæ¹ñ¶¦Æ±ÀïÀþ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
³°¸ò¶Ú¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤¬Â¤Á¥¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢Æó¼¡ÅÅÃÓ¤Ê¤ÉÂÐÃæ¶¥Áè¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤áËÜ³ÊÅª¤ÊÁ´ÌÌÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤ÎÉÔÉ¬Í×¤Ê³ëÆ£¤òµÞ¤¤¤ÇºÇ¾®²½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¶âÀµ´±Ä¹´±¤È¶âÍÆÈÏÀ¯ºö¼¼Ä¹¤ÏË¬ÊÆºÇ½é¤ÎÆüÄø¤ÇÊÆ¹ÔÀ¯´ÉÍýÍ½»»¶É¡ÊOMB¡Ë¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Ü¡¼¥È¶ÉÄ¹¤ÈÌó50Ê¬´Ö¤Î²ñÃÌ¤ò¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç¤ÏÎ¾¹ñÂ¤Á¥¶È¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMASGA¡ÊÊÆ¹ñÂ¤Á¥¶È¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¿ä¿Ê°Æ¤¬¼ç¤ÊµÄÂê¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£