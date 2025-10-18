〈「商社」でも「金融」でもない…1000人以上の給与明細を見てきた人物が明かす“1日3時間労働”で年収2000万円以上を稼げる「令和のゆるふわ最強業界」とは？〉から続く

Xで10万人以上のフォロワーを持つ「給与明細買取屋さん」。2021年に活動を開始し、これまで4年間で約1100人の給与明細を買い取り、令和の知られざる給与事情をXとブログで明かしてきた。

「高級ソープで働く女子大生」や「1日3〜4時間労働で年収2000万円超」など、いくつもの衝撃的な給与明細を買い取ってきた給与明細買取屋さんに、これまで見てきた中で、特に印象深いものを聞いた。



「ブラックすぎる神社で働く巫女」など、なかなか知ることのできない仕事の給料事情や、意外な稼ぎ方を給与明細買取屋さんに聞いた ©beauty_box/イメージマート

パパ活女子から反論を食らった「60代パパ」

まずは「低収入で印象的だった人」から。最初に挙がったのは「パパ活で失った青春を取り戻そうとしてる定年退職済じじい（60代前半で年収290万円）」だ。

この男性は、60代前半で定年退職済み。副業の不動産賃貸収入と個人年金収入を合わせて、年収は290万円だ。風俗通いとパパ活に退職金と預貯金を全振りし、男性としての現役期間を終えるまで、こうした活動に勤しむという姿が印象に残っているという。

「60歳以上の男性の健康状態や、パパ活のパパ側の視点を知ることができたのはおもしろく、自身の将来の参考にもなるなと思いました。

この男性は『パパ活女子の中には、食事やお出かけ、ベッドまで1日を一緒に楽しみたいと思う人がいる』と話していましたが、そうした内容を私がXに投稿したところ、パパ活女子からのコメントは辛辣で『そんなの、演技に決まっている』といった冷ややかな内容が大半でした」

次いで挙がったのは「ADHDでうつ病だったから障害年金申請したら一撃で過去分320万もらえた女（バイト年収85万で障害年金88万）」。年収85万円だったフリーター女性が、障害年金の申請により約330万円が支給されたというレアケースだ。

彼女は「ADHD（注意欠如・多動症）」の発達障害と「うつ病」を併発しており、精神障害者手帳3級を取得している。過去に、給与明細買取屋さんが紹介した「SMクラブでハード系を売りにしてるADHD女王様（障害年金120万円とSMクラブ75万円でFIRE状態）」という投稿を見て障害年金を申請したところ、約4年分がさかのぼって支給されたという。

これには給与明細買取屋さんも「驚いた」と話す。「低年収で障害を抱えた人にとって、こうした情報は助けになる」として、給与明細の買い取りを決めたそうだ。

「ブラック神社」で働く巫女さんの、残酷すぎる給料事情

続いて、ブラック企業というワードをもはやあまり耳にしなくなりつつある令和になっても存在している、超ブラック企業の給与明細を紹介しよう。

「アニメオタクの誰もが知る大手制作会社（月400時間労働で年収216万円）」は、大手のアニメ制作会社（倒産済）に勤めていた新卒入社5年以内の男性から買い取った給与明細だ。

男性への聞き取りによると、1日20時間勤務で月の労働は約400時間、年収は216万円。日中はデスクワークをこなし、夜間から早朝4時頃まではアニメーターの自宅を訪れて原稿回収業務を担っていたという。激務の要因は納期遅れや夜型のクリエイターが多いためだ。この男性は「精神障害を患い退職を余儀なくされ、その後も障害の影響が残っている」と語った。悲惨すぎる業界の状況を明かし、話題を呼んだ投稿のひとつだ。

もともと低収入な印象もあるアニメ業界に対し、なかなか実態を知られていない業界の内情を明らかにしたのが「神が存在しないブラック神社の正社員巫女さま（大卒入社5年くらいで年収200万円）」。大卒で神社に入社して約5年、正社員の巫女として働く女性から、想像しがたいブラックな環境を聞き取った。

女性の業務は、御朱印頒布や神事での司会、電話対応、片付け、買い出し、神社運営一家の個人的な要件処理など広範囲に及ぶ。勤務時間は1日12時間、サービス出社も含めて月80時間弱の残業に加え、付き合いの飲み会も多いというが、年収は約200万円。

女性は給与明細買取屋さんに対して「神などいない。神がいるなら神に仕えている私たちが、こんなブラックな状況下で奉仕しているはずがない」と胸の内を吐露している。巫女として働く中で最も嫌なことは「セクハラ」で、盗撮されたり、「処女なんですよね？」などと聞かれたりすることだという。

「彼女のコメントからは、人生をあきらめているような感じが伝わりました。転職する元気がなく、定年を待っているそうです。巫女の定年は一般的に26歳ほどだそうですが、彼女が勤める神社は定年の記載がなかったと話していました」（給与明細買取屋さん）

「意外な稼ぎ方」で印象に残っている給与明細は？

ここからは反対に、明るい高収入の明細で印象に残っているものを聞いた。「超ゆるふわ釣銭機メーカーでレジの修理してる高卒月10時間労働男（転職入社10年以内で年収450万円）」は、本業だけ見るとそこそこの稼ぎだが、副業で荒稼ぎしている珍しいケースだ。

釣銭機のメーカーで技術職として働く男性は、本業が「ヒマで寝すぎて寝るのがツラい」とこぼすほど。月160時間勤務のうち、現場で修理をしているのが10時間、現場までの移動時間が約50時間、残りの約100時間は自由（睡眠／帰宅／スマホ閲覧等）で、1日3時間ほどしか働いていない。なぜなら、機械が壊れなければ仕事がないからだ。

そんな彼は副業として「焼き芋屋」を営んでいるそうで、これが儲かるのだという。本業の勤務時間中に畑を耕して、さつまいもを栽培。基本放置しておけば育ち、収穫したものを焼き芋にして、月10回ほど販売している。1本500円で、用意した分が1時間以内に売り切れるほど人気なのだそう。副業での月収は10万円ほど。芋は自分で育てているため、原価もほとんどかかっていない。

個人で高額を稼ぐなら「エロ」は圧倒的に強い

その他にはエロ系のビジネスで稼いでいる人が、印象に残っているようだ。

例えば「法政大学で学びながら唾液やパンツ売ってる元JKリフレ女子大生（唾液は仕入れ0円で2000円以上で売れる、パンツは仕入れ値の10倍で売れる）」。

法政大学に通いながらJKリフレで働いていたというこの10代女性は、女子高生の制服やセクシーなコスプレをして、半個室でおしゃべりや添い寝をするサービスを提供して、半年で180万円を稼いだという。さらに「ブラジャー」や「パンツ」に加え、「唾液」まで販売。パンツは仕入れ値の10倍、唾液は2000円以上で売れるとのこと。

「同人AV販売の副業を女の子の出演ギャラ0円でしてるAV男優大学院生」は、給与明細買取屋さんにとって印象深いだけでなく、明細そのものの売り上げも多く、コンスタントに購入されているという。

副業で同人AV販売とAV男優をしており、年収は約200万円と高くない。しかし、彼が販売するAVに出演する女性は、みな出演料がゼロだということで「どうやって女性を探しているのか」「なぜ出演料無料が実現するのか」といった内容を黒塗りで公開したところ、気になって購入する人が多いのだとか。

最後に挙がったのは「ファンティアでXにいるおじさんにエロい写真を売って3700万円も稼ぐおばさん（40代中盤で売上3700万円）」だ。

40代中盤の「代表取締役兼エッチ系インフルエンサー」だという女性は、クリエイター支援プラットフォーム「ファンティア」で写真や動画を販売し、年間売上額は3700万円、自身の役員報酬は1,500万円にのぼる。労働時間は月に100時間ほど。2人の子どもを育てるシングルマザーながらタワマンに住み、年2回も海外旅行に行けるほど裕福だという。

「彼女は顔出しでアダルト系のインフルエンサーをしているそうです。年齢を公表せずに活動していて、実際は40代中盤ながら動画や画像では20代に見られていて、現代を象徴するような事例だなと。やはり個人で高額を稼ぐなら、『エロ』は圧倒的に強いですね」

給与明細買取屋さんは「この活動は、今後30年ほど継続したい」と話す。今日も、悲惨な環境で働く人たちや、意外過ぎる稼ぎ方をしている人たちの給与明細が、彼のもとに届いている。

