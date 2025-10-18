「私たちの目の前でそれをやってのけたんだ！」大谷翔平、飛距離143メートルのPS4号に“騒然” フリーマンも頭を抱えて驚愕
大谷がリーグ優勝決定シリーズ第4戦で1試合2本塁打を放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回の第3打席でポストシーズン4号本塁打を放ち、この日2本目のアーチとなった。
【動画】勢いが止まらない！先発試合で圧巻の2発目のアーチをかけた大谷の打撃シーン
米野球アナリストのベン・バーランダー氏は自身のXで「ショウヘイ・オオタニ、場外ホームラン！史上最高の選手が、今、私たちの目の前でそれをやってのけたんだ！」と驚愕。飛距離143メートル、打球速度188.1キロで、ベンチにいたフレディ・フリーマンも頭を抱えながら驚くほどの一発だった。
初回の第1打席では右翼席へ9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放ち、本拠地は熱狂の渦となった。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）の一発だった。
直前にマウンドに上がった大谷は初回に三者連続三振に切って取るなど無失点で終えていた。この回は、さらにトミー・エドマンの適時打などで打線は3点を先制。大谷にも大きな援護点となった。
大谷は2回を三者凡退に抑えると、3回は先頭を四球で歩かせたが、ジョセフ・オルティスを159キロのフォーシームで空振り三振。続くブライス・チュラングは左直に仕留めると、一塁もアウトになり併殺が完成した。そして、4回、5回も無失点に抑え、勝ち投手の権利を得ている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
