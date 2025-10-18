「私たちの目の前でそれをやってのけたんだ！」大谷翔平、飛距離143メートルのPS4号に“騒然”　フリーマンも頭を抱えて驚愕

大谷がリーグ優勝決定シリーズ第4戦で1試合2本塁打を放った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回の第3打席でポストシーズン4号本塁打を放ち、この日2本目のアーチとなった。

【動画】勢いが止まらない！先発試合で圧巻の2発目のアーチをかけた大谷の打撃シーン

米野球アナリストのベン・バーランダー氏は自身のXで「ショウヘイ・オオタニ、場外ホームラン！史上最高の選手が、今、私たちの目の前でそれをやってのけたんだ！」と驚愕。飛距離143メートル、打球速度188.1キロで、ベンチにいたフレディ・フリーマンも頭を抱えながら驚くほどの一発だった。

初回の第1打席では右翼席へ9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放ち、本拠地は熱狂の渦となった。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）の一発だった。