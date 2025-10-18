「は？ どういうこと!?」角田裕毅、SQ1敗退を招いた陣営に苛立ち爆発　メキース代表からは異例の謝罪も「何も期待できない」

肩を落として、会場を後にする角田(C)Getty Images

陣営の判断に沸いた苛立ちは隠しようがなかった。

現地時間10月17日、F1の第19戦となるアメリカGPが開幕。今季4戦目となるスプリントレース予選で角田裕毅（レッドブル）は18番手と停滞し、まさかの予選1回目（SQ1）での敗退となった。

【動画】高速レースで見せたドライビング！ 角田裕毅の快走シーン

今月末に行われるメキシコGPで来季のドライバー編成が発表される方針が決まったレッドブル。今季限りで契約満了となる角田には残り2戦でのアピールが求められたが、厳しい結果となった。

フリー走行で13番手となった角田は、「（マシンが）“マックス寄り”のセットアップに少しずつ近づいている」と自信を口にしていたが、SQ1最初のアタックで1分35秒259と失速。さらにここで、ピットレーンでのトラフィックに巻き込まれ、コースインのタイミングを誤るまさかのアクシデントに遭遇。ラストアタックの機会すら得られずに、SQ2へは進めなかった。

各セッションの時間が短いスプリントレースにおいて、あまりに痛恨すぎる判断ミスだった。トラフィックによる影響はあったにせよ、チームとの連携ミスにフラストレーションを溜め込んだ角田は無線を通じて「は？ どういうこと!?」と怒りを爆発。レース後のF1公式のフラッシュインタビューでも「何が起こったのか？ それは分からないよ。本当に悔しいよ。だって、僕が敗退したのは……僕のコントロール外での出来事だから。僕らはマシンはコントロールできるけど、出ていくタイミングをコントロールするのは彼らだ」と陣営を糾弾した。