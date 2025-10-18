北陸地方では、１８日夕方から１９日明け方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

１８日は前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進み、北陸地方を前線が通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北陸地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ４０ミリ

富山県 ４０ミリ

石川県 ３０ミリ

福井県 ３０ミリ

１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 １００ミリ

富山県 １００ミリ

石川県 ８０ミリ

福井県 ６０ミリ



［防災事項］

北陸地方では、１８日夕方から１９日明け方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

