「いい写真すぎる」かが屋・加賀、阿佐ヶ谷にて阿佐ヶ谷姉妹を撮影「ラフなお二人も素敵」「この空気感…好き」
お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さんは10月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。東京・阿佐ヶ谷にて、同じくお笑いコンビの阿佐ヶ谷姉妹の撮影を行ったことを報告し、注目を集めています。
【写真】加賀翔、阿佐ヶ谷で撮った阿佐ヶ谷姉妹
今回の撮影は、15日発売の『TVガイドPERSON』での連載「かが屋加賀の写真地図」のために行われたものだそうです。
コメントでは、「写真超好きです」「私の姉になって欲しい（切実）」「いい写真すぎる」「いやされました」「素敵な2人」「ラフなお二人も素敵だしお似合い」「すばらしきコラボありがたすぎる」「この空気感…好き」と、歓喜の声が上がりました。
(文:勝野 里砂)
【写真】加賀翔、阿佐ヶ谷で撮った阿佐ヶ谷姉妹
念願の撮影加賀さんは「阿佐ヶ谷で阿佐ヶ谷姉妹さんの撮影」とつづり、1枚の写真を投稿しました。写真には、色違いのボーダーのトップスを着た阿佐ヶ谷姉妹が並んで座っている様子が写っています。ツリーにつなげられたポストには、「念願でした！」「阿佐ヶ谷の方からたくさん声をかけられながら撮影！とても嬉しいですぜひ！」と喜びのコメントも。
コメントでは、「写真超好きです」「私の姉になって欲しい（切実）」「いい写真すぎる」「いやされました」「素敵な2人」「ラフなお二人も素敵だしお似合い」「すばらしきコラボありがたすぎる」「この空気感…好き」と、歓喜の声が上がりました。
『おおむね良好手帖』発売！今回のポストに続けて「阿佐ヶ谷姉妹さんのおおむね良好手帖もぜひ！」ともコメントした加賀さん。阿佐ヶ谷姉妹プロデュースの『阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好手帳』は2026年版も発売中です。第4弾となる今回は、阿佐ヶ谷姉妹の写真入り下敷きが付属し、人気のシールも倍増しているそう。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)