ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÅè´ð¹¨»á¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤ÉÎòÇ¤
¡¡ÃæÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤¿Åè´ð¹¨»á¡Ê40¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Åè»á¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÆü¤Ï°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Êäº´Ìò¤ËÅö¤¿¤ë¥Ø¥Ã¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åè»á¤Ï°¦ÃÎ¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¹â¤«¤é¹ñ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£13Ç¯¤Ë¤ÏÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆµåÃÄ½é¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢22Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ê¡¢24Ç¯¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£