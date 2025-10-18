杉本哲太、具材たっぷり手作り“男のシチュー”を披露「すごい本格的」「栄養たっぷり」
俳優の杉本哲太（60）が17日、自身のインスタグラムを更新。具沢山な手作り「#男のシチュー」を披露した。
【写真】「すごい本格的」杉本哲太が披露した具材たっぷり手作り“男のシチュー”
「寒くなってきたのでシチュー作ってみました」とつづり、真剣な眼差しで調理する杉本の写真をアップ。「#切って煮込んだだけ #隠し味に味噌やオーツミルクとかいろいろ入れてみた#白ワインは飲みながら入れた」と調理法を明かし、大きめに切られた野菜や鮭がごろごろ入った、彩り豊かなシチューを完成させた。
この“男飯”にコメント欄には「すごい本格的ですね 手を抜かない丁寧なお料理で素晴らしいです」「栄養たっぷり」「心も体も温まりますね！」「料理男子素敵です」といった声が集まり、杉本の料理の腕前に感嘆する声が広がっている。
