【難読漢字】「猛々しい」って読めますか？ 自信満々で答えたら大恥をかくかも！

あなたは読めますか？

突然ですが、「猛々しい」という漢字読めますか？

漢字だけを見ると「猛（たけし・もう）」という字から「勇ましい」「激しい」といったイメージが浮かびますが、実はもう一つ、現代でよく使われる意味があります。

気になる正解は……

「たけだけしい」でした！

「猛々しい」には、主に二つの意味があります。

一つ目は、勇ましくて強い、荒々しく激しいという意味です。

二つ目は、ずうずうしい、ずぶとい、悪事を働いても反省の色がないという意味です。現在ではこの二つ目の意味で使われることが多く、特に「盗人猛々しい（ぬすっとたけだけしい）」という慣用句で知られています。

「盗人猛々しい」は、盗みなどの悪事をしながら平気でいたり、とがめられて逆に居直ったりする様子を強く非難する言葉です。

例文としては、「間違いを指摘されても謝罪せず、逆に言い返すとは盗人猛々しい態度だ」のように、悪事を働いた者の厚かましい態度を指して使われます。

また、一つ目の意味で「猛々しい武将」のように、力強さや勇ましさを表す際にも使われますが、現代では「ずうずうしい」というネガティブな意味で使われることが多いので、文脈に注意が必要です。

この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

【難読漢字】「乍ら」って読めますか？ 毎日使っているはず…