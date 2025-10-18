◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回の本戦で、７秒差の１１位でシード権（１０位以内）を逃した順大が２位で通過し、１５年連続６７度目の出場を決めた。

「２位、順天堂大学！」

歓喜のアナウンスが響くと、長門俊介監督（４１）と選手たちは笑顔でハイタッチをかわして喜んだ。前回は予選を１１位と１秒差の１０位で通過し、本戦は７秒差に泣いた。１秒の重さを痛感するシーズンだった。

１時間２分３４秒の全体２６位でチームトップだった前回７区２位の吉岡大翔（３年）は「今年の本戦でシード権が取れなかったときは悔しかったですが、もっと頑張れるという気持ちだった。あそこでシードをとっていたら、予選会１０位でもシードがとれるという甘い考えになっていたかもしれない。危機感を持ってできたことは、取れなかったなりに、チームとして変われました」と成長を実感。長門監督も「５強を崩したい」と強気で本戦に挑む構えだ。