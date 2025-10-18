祝・阪神タイガース、日本シリーズ出場！「悪夢の７連敗」と「最速リーグ優勝」を振り返る

阪神タイガースが見事に日本シリーズ出場を決めた。前編記事『祝・阪神タイガースＣＳ突破！！「黄金の2025年」を振り返る』に続き、シーズン後半をプレイバック！

岡田が語る「７連敗の原因」

今シーズンで唯一ピンチらしいピンチがあったとすれば、セ・パ交流戦での7連敗だろう。前監督で現在はオーナー付顧問の岡田彰布氏はサトテルのポジションを替えたことで嫌な予感がしたと話す。

「交流戦の少し前から佐藤をサードからライトに替えたやろ。新外国人（ヘルナンデス）を試したかったのかもしれないが、あそこはどっしりと固定するべきやった。こっちが変に動いてしまったから落ち着きがなくなって、7連敗になってしまった。打順は変えてもいいけど、ポジションを変える必要はないわな。

CSも日本シリーズも戦い方は同じ。相手に合わせる必要はない。自分らの野球をすれば、そんなに負けへんわ」

交流戦は８勝10敗と苦しんだものの、セ・リーグの他球団も苦戦し、終わってみれば首位を維持した。そのまま阪神は首位をひた走る。元阪神の投手で野球評論家の藪恵壹氏は、７月頭に巨人を３タテしたのが大きいと指摘する。

「甲子園で、すべて1点差の勝利でした。2戦目は大竹耕太郎が8回無失点。8回裏に森下翔太が巨人の捕手、甲斐拓也のタッチをかいくぐって生還する『神の手』もありました。この1点を守護神の岩崎が守って完封リレーです。1点取れれば勝てるというチームの力をすごく感じました。

3戦目は豊田寛がサヨナラ犠牲フライ。巨人のクローザーのマルティネスを攻略したのが大きかったですね」

先発陣だけでなく、中継ぎ陣も粒ぞろいだった。前出の石坂氏が振り返る。

「心から称えないといけないのは、及川雅貴でしょう。あれだけ使われながら（66試合登板）、防御率が0点台。プロ野球新記録となる18試合連続ホールドも成し遂げました。

石井大智は頭部に打球を受けて1ヵ月ほど出られませんでしたが、復帰すると50試合連続無失点記録と、世界記録を大幅に更新。あんなちっちゃい体で150キロの直球を投げるんですからすごい」

こうした投手陣をまとめた捕手の坂本誠志郎に、前出の中江氏は最大の賛辞を送る。

「坂本選手は、タイプも性格も違う投手陣との間に信頼関係を築き上げました。リーグ優勝は彼の力があってのことだったと思います」

メガバンク元頭取も脱帽

もちろん忘れてはならないのが、初就任でチームを見事優勝に導いた藤川監督の手腕だ。今年2月に亡くなった吉田義男元監督と親交があり、経済界で屈指の虎ファンとして知られる三井住友銀行元頭取の奥正之氏がこう語る。

「コーチの経験もなく監督となったら、普通は気負うものです。しかし、藤川監督には気負うところがなかった。自らのメンタルコントロールがうまいんでしょうね。財界人の虎ファンと内輪で阪神の選手を囲む会をやっていたのですが、メジャーに挑戦する前の藤川監督もよくいらしていました。非常に穏やかで、受け答えもスマートな方です。

引退後は解説者をしていましたが、彼の解説はリアルな分析に裏打ちされて説得力があり、非常に人気がありましたね。おそらく、米国でデータ野球を目の当たりにして、取り入れたのでしょう。

しかし、監督になってからは評論家的なことは一切言わず、試合後のインタビューでも常に選手を立てて、チームをまとめてきた。組織運営の観点から見ても、あれは大したものだと思いますね」

盤石の体制で、日本シリーズへと向かう阪神タイガース。「黄金の2025年」を勝利の美酒で締め括れるか。

「週刊現代」2025年10月27日号より

