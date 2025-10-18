◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦 マリナーズ６―２ブルージェイズ（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズが１７日（日本時間１８日）、ブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦に６―２で逆転勝ちし対戦成績を３勝２敗として、球団創設初のリーグ優勝に王手をかけた。

マリナーズは１―２で迎えた８回にローリーが同点アーチ、その後無死満塁からスアレスがこの日２本目となるポストシーズン３本目を右翼席にたたき込んで一気に逆転した。

スアレスは米大リーグ公式サイトに「これは僕のキャリアで最高のホームラン。長い間、こんな（場面での）ホームランを待ち望んでいた。チームとファンのために、シーズンを通してずっと応援してくれているファンのために、満塁ホームランを打てて最高だ。集中して１点を返そうとしたんだ。そして、神様のおかげで４点を返せた」

一方、ローリーは「とにかく真ん中あたりに何か打球がくるかと思って打ったんだ。うまくボールを捉えることができた。かなり高く飛んだけどね。幸い今日は屋根が閉まっていた（風の影響を受けなかった）」