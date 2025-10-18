夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さん。これまでの取材データから、俳優、歌手、タレント、芸人……第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第38回は加藤登紀子さん。誰もが知っている名曲のウラにある、壮絶な人生ドラマを明かします。

後光が差している

ある時、タクシーに乗っていて、話好きのドライバーにこんな質問をした。

「これまで乗せてきた有名人で、今も印象深く残っている人は誰ですか」

後光が差している！

すると、即答だった。

「やっぱり加藤登紀子さんですね」

「どこがですか」

「乗って来たのが加藤登紀子さんとわかったので、バックミラー越しにのぞき込んだんです。すると、加藤さんに後光が差しているように見えましてね。あんな経験は初めてでした」

ほう、そんなことがあるんだと話を聞きながら、一度は加藤さんにはお会いしたいと思っていたら、ここ数年で娘でシンガーのYaeさんの取材を含め、５回もお話を伺うことができた。あのドライバーの話がずっと気になっているので後光が差していないか、いつも気にしながら……。

加藤さんがもっとも魅せられた歌手の一人は、フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフ。

生まれたのは今でも移民エリアとして知られる、ベルヴィル通りのアパルトマンの路上ともいわれる。幼少期に失明寸前になり、フランス北部ノルマンディーの娼婦宿で育てられ、大道芸人になり、17歳で出産（数年で死去）、ゴロツキと暮らし……。それから運命の出会いを何度も重ねた。その相手もボクシングミドル級世界チャンピオンのマルセル・セルダン、イブ・モンタン、シャルル・アズナブール、ジョルジュ・ムスタキまで……。そしてアルコール中毒や薬物中毒、肝機能不全、リュウマチなどに体を蝕まれながらも歌い続けた。

加藤さんは、まるで「試練のデパート」のようなピアフの生誕100年を機に16年、「ピアフ物語」の公演を東京とパリで実現させた。ピアフの足跡を訪ね歩き、著書『愛の讃歌 エディット・ピアフの生きた時代』（徳間書店）も上梓した。

加藤さんがプロの歌手になるために、最初のシャンソンコンクールで歌ったのがピアフの「メア・キュルパ（私の罪）」だった。この時は「その（幼い）顔でピアフを歌うのは無理」と言われて４位。それで翌年、かわいらしい「ジョナタン・エ・マリー」を歌ってコンクールで優勝し、1968年にデビューした。

そのような経緯があったことから、その後はピアフを封印。ピアフの代表曲の一つ「愛の讃歌」は岩谷時子の歌詞で越路吹雪が歌って知れ渡っていることから、歌うまでもないとレコーディングしなかった。

それが変わったのは90年代の年末恒例「ほろ酔いコンサート」。客席から「『愛の讃歌』は歌わないのか？」と声が飛んだのがきっかけだった。その時にフランス語の歌詞を思い出し、「もしも空が〜」とアカペラで歌ったところ好評で、コンサートで歌うようになった。

「愛の讃歌」誕生秘話

大きな出来事は02年だった。

戦中に中国・ハルビンで生まれた加藤さんは、１歳８カ月で日本に引き揚げてきた。その過酷さは自著でも詳しく書いている。レコード会社に勤務する父が始めたロシア料理店を母が切り盛りする。そんな家で育ち、東大に進学、大学４年で歌手デビュー。「知床旅情」などがヒットする一方で、卒業式がきっかけで出会った学生運動の闘士、藤本敏夫と獄中結婚し、世間をざわつかせた。その藤本が亡くなったのが02年だった。

「愛の讃歌」の２番の歌詞は「もしもあなたが死んで 私を捨てる時も」（加藤登紀子の日本語詞）で始まるが、加藤には生々しいものだった。覚悟を持って歌うには時間が必要と封印したのだが、ピアフが歌った時のことを思った。

「愛の讃歌」の誕生には、こんな経緯がある。パリにいたピアフが、ニューヨークにいたセルダン会いたさに「飛行機に乗って来て」と迫った。ところが、なんということか、乗った飛行機を襲った生存者ゼロの墜落事故の悲劇。セルダンを歌った「愛の讃歌」の劇的な誕生秘話というしかない。レコードは半年の発売延期後、翌50年に発売された。

加藤さんは「人生を変えた一曲」というインタビューで、こう語った。

「ピアフは恋人が亡くなった後に歌っている。歌っている間だけは恋人に会えたんじゃないか。私も彼を送って２年が過ぎ、『一緒に生きる』（歌詞のあなたと二人だけで終わりのない愛を生き続ける）の意味が分かった気がした」

そして、05年にコンサートからメイン曲を「愛の讃歌」にし、06年にレコーディングした。

加藤はこうも語っている。

「『歌って何か』。死にそうな時でもいい歌に出会うと見事に生き返ったピアフの魔法の力を学びたい」

「百万本のバラ」は歴史の一部

加藤の代表曲（訳詞）に「百万本のバラ」がある。この曲はラトビアで生まれ、ロシア語に翻訳され、熱狂的に迎えられて大ヒットした。

加藤が生まれたハルビンは、ロシアが我がものにし今も侵攻を続けるウクライナの人々まで移住させた地でもある。加藤の中で「百万本のバラ」は歌というだけでなく、歴史の一部でもある。

22年の著書『百万本のバラ物語』（光文社）に「生きるということは、とっても具体的なことなのだ」という下りがある。加藤にとってはピアフも「百万本のバラ」も具体的なことなのだろう。

そして、思い至ったのが後光の正体である。それはそんな加藤の体から湧き出る熱量ではないか。具体的に生きてきた熱……。

加藤のコンサートには、日本の琴のようなウクライナの民族楽器バンドゥーラ奏者・ナターシャがゲスト出演したことがある。インタビューした時、筆者はナターシャの妹カテリーナの連載をやっていた……意外なところで接点もあったことに驚いた。

