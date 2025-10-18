吉本興業を退所

昨年3月にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、15年間所属した吉本興業を辞めた誠子（36）。当初は仕事ゼロ、収入半減という厳しい現実にも「全然苦しくない」と語る。自らの人生にとって、フリーの道は「フルスイングの大きなチャレンジ」となったという。思いを聞いた。（全4回の第1回）

＊＊＊

【写真】少女時代の誠子…小学、中学、デビュー時の初々しいショットも

コンビ解散が決まった後、さらに大きな決断をした誠子。15年間お世話になった吉本興業を辞めて、フリーランスとして活動するというチャレンジである。

「自分の人生において、壁にぶつかった時や試練だと感じた時には、必ずチャレンジをすると決めているんです」

誠子

会社からは何度も引き止められ、何回もミーティングをした。吉本は、誠子にとって実家ぐらい好きな場所で、大好きな人が集まる場所だった。マネージャーたちが「本当にチャレンジするにしても、吉本でやったらいいやん」って優しく言ってくれるたびに、何度も気持ちは揺らいだ。

「でも、最終的には自分で決めました。新宿の本社に行って皆の顔を見たら、きっと気持ちがぶれて、辞めたくなくなっちゃうと思ったので、最後は自宅からマネージャーにメールで『辞めます』と連絡しました」

辞めることには、100％の不安があったという。仕事がなくなることは確定していたからだ。その通り、フリーになってすぐ、仕事は完全にゼロになった。

「本当に『やばい』ってなりましたよ。まずは何かを始めないといけない。最初にやったのが、Spotifyのラジオ番組です。資金ゼロで始められるし、吉本にいた時に毎日出番をもらってしゃべる練習をさせてもらっていたので、その練習を続けたいと思って始めました」

「誠子食堂」を企画

仕事がゼロになった時、「仕事がなかったら自分で作るんや」ということを学んだという。自分の持っているお金を使ってライブを企画したり、「誠子食堂」のような食のイベントを企画・運営したりしていく。

当然、最初からうまくいくわけではなく、赤字になったりもした。でも、そこから「こういうやり方をしたら赤字になるんだ」ということを学び、次は少しでもプラスにしようと、お金や運営の勉強をし、徐々に利益を出せるようになった。

収入面では、吉本に所属していた最盛期に比べると、半分だという。吉本にいた時は舞台の数も多く、1日に何本もお仕事をもらっていたが、今は仕事の数自体も減った。

「でも、全然苦しくないですね。なぜかというと、お金を『回している』という感覚があるからです。例えば、収入があったとしても、これを次のライブの資金にしようという考え方に今はなっています」

何より大きいのは、心の豊かさが増えたことだという。

「仕事の数が減った分、一つ一つのお仕事にちゃんとやりがいと思いを込めて取り組めるようになりました。吉本にいた時ももちろん楽しかったですが、今はフリーという環境でしか得られない楽しさや悩みを経験しています」

吉本を辞めて寂しさはある。19歳で吉本に入ってから、毎日吉本の芸人に会っていたので、大好きな芸人に毎日会えないという現在の状況は純粋に寂しいという。

ただ、会社とは今でも仲良しだ。前のマネージャーには分からないことを聞いたり、普通にご飯に行ったりしている。誠子の主催ライブには吉本の芸人に出てもらうこともあるし、誠子も吉本のライブに出ている。辞めた後もこうして良好な関係を保っているのは珍しいらしい。

現在の活動は、芸人としてのメディアやライブ出演に加え、2023年10月にはライフスタイルブランド「merci（メルシー）」を共同で立ち上げた。また、「誠子食堂」に関するイベントを全国で開催もしている。

誠子がいう「フルスイングの大きなチャレンジ」は、着実に歩みを進めている。

＊＊＊

誠子

1988年、兵庫県出身。2007年、NSC大阪で同期だった渚と「尼神インター」を結成。24年3月末にコンビを解散、吉本興業を退所した。現在はフリーの芸人として活躍する一方、「誠子食堂」などの料理イベントなども行っている。

デイリー新潮編集部