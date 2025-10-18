◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 ブルージェイズ2―6マリナーズ（2025年10月17日 シアトル）

ブルージェイズは17日（日本時間18日）、マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦に2―6で逆転負けを喫した。通算2勝3敗で、1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出へ後がなくなった。

チームをけん引していたスプリンガーは5回にも適時打を放ち、このシリーズは全試合長打を放っていた。だが、7回に右膝に死球を受けて交代。痛みが強く、精密検査を受けた。

試合後、ジョン・シュナイダー監督は「右膝の打撲。レントゲンは陰性だった。それは良いニュースだ。今夜チームが帰ってからさらに検査をする。シュナイダーは本当にタフな男だ」と語った。

そして、グラウンドに倒れて痛がるシュナイダーに球場からブーイングがあったことにも指揮官は言及。「ここでプレーするのは素晴らしい雰囲気で本当にクールだが、彼をブーイングしていたファンは鏡を見て、自分がどんな選手に対してやっているのかを考えるべきだ。このへんでやめておくが、膝に当たって明らかに痛がっている選手に対して4万人が歓声を上げるのは正しいことではない」とした。

世界一となった93年以来、32年ぶりのWS進出には負けられない第6戦は19日（日本時間20日午前9時3分）に行われる。