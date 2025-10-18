お笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久（41）とおたけ（42）が17日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。ジャンポケ元メンバー・斉藤慎二の騒動でコンビ体制になってからの変化を明かした。

今回は、おたけが地元の月島を案内する企画を実施。

その中で、MCのくりぃむしちゅー有田哲平に、太田は「我々こんな状態になりまして、もうちょっとで1年。19年目からゼロになって、ここから2人でやっていくことになって。どうしたらいいですか？」と助言を求めた。

有田は「“残った2人”って感じもなくなってきた。だからそれはプラス。贅沢な悩みになってきてる。認められちゃってるわけだから」とコメント。それはおたけも感じていて、「2人でやるネタのほうがいいって言ってもらえる。そういう声が上がっているのを見ると、今のほうが強いんじゃないか」と話した。

有田が「おたけは2人になった時から“こっちのほうがよかった”って言ってたんでしょ？」とたずねると、太田は「ずっと言ってます。“邪魔だった”って」と笑わせ「前はこのターンは回ってこなかった。こんなに時間を任されることはなかった」と回想。

おたけは「今回は結構打ち合わせ重ねたけど、今までは打ち合わせもしたことがほぼなかった」と語った。