◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席に続き、4回の第3打席でも今ポストシーズン（PS）4本目となる本塁打を放ち、現地放送席は大熱狂した。

3―0の4回2死、相手2番手・パトリックに対し3ボール1ストライクからの5球目、内角カットボールをフルスイングした。打球はあっという間に右翼スタンド最後方までひとっ飛び。超特大アーチとなり、本拠ファンが大喜びすると、ベンチのフリーマンやマンシー、ロハスら同僚は頭を抱えて呆然としていた。

今PS4発目で、2009年に松井秀喜（ヤンキース）がマークした日本選手の同一年PS最多本塁打記録に並んだ。日本選手のPS通算本塁打も松井秀喜の10本が最多で、大谷はこの一発で通算7発目。今PS中にどこまで数字を伸ばすかにも期待がかかる。

初回の第1打席は投手として相手打線を3者連続三振に仕留めた直後に、キンタナのスラーブを完璧に捉え、右翼席へ今ポストシーズン3発目となる先頭打者アーチを放って先制点を奪っていた。

この日は米テレビ局「TBS」が試合を中継。実況はブライアン・アンダーソン氏、解説は元ブレーブスで2005年にゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞したジェフ・フランコア氏とメッツなどで活躍し、通算136勝、1989年にはゴールドグラブ賞も受賞したレジェンド右腕のロン・ダーリング氏の2人のレジェンドが務めた。

大谷がこの日2本目のアーチを放った途端、アンダーソン氏は「オーマイグッドネス！」と絶叫。「ああ、信じられない。大谷翔平。凄い。高く舞い上がり、壮大な一撃。あらゆる場所で仕事をこなす」と驚き。「私たちのブースは間違いなく興奮に包まれています」と放送席も驚がくの一打だったと伝えた。