「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席で右翼席へ特大の一撃を放った。

右腕・パトリックとの対戦になった大谷。２死無走者で初球の内角カットボールには手を出さなかった。２球目のワンバウンドする変化球は冷静に見極め、３球目のバックドアもじっくりと選んでカウントを作った。

４球目の内角低めもバットを出さず３−１に。５球目、内角スライダーを完璧に捉えると、打球は美しい放物線を描いて右翼席上部の屋根に当たった。「ガンッ」という金属音が響き、衝撃の一撃にベンチでフリーマンが頭を抱えた。隣にいたマンシーも苦笑いを浮かべたほどだ。ロバーツ監督も口を開けて打球の行方を見つめていた。

ブルペンも頭を抱えたスタッフが。チームメートも衝撃を隠せない一撃だ。飛距離は１４３メートル。第３戦前の屋外フリー打撃で衝撃のアーチを放っていたが、本番でもビックリの一発だ。

初回先頭の第１打席で右翼へ先頭打者アーチを放った大谷。二回の第２打席では追い込まれながらも３球連続の誘い球を冷静に見極めて四球を選んだ。