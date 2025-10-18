ME:I¡¦KOKONA¡Ø¥¬¥ë¥¢¥ï¡Ù·çÀÊÈ¯É½¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡×¡¡7¿ÍÂÎÀ©¤Ç½Ð±é¤Ø
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤ÎKOKONA¤¬¡¢¤¤ç¤¦18Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡ªME¡§I¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü½Ð±éÍ½Äê¤Î¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ KOKONA¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄ¾Á°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ME¡§I¤Ï¸½ºß¡¢COCORO¤¬25Ç¯3·î¡¢RAN¤¬25Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£º£·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ï¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
ËÜÆü½Ð±éÍ½Äê¤Î¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ
KOKONA¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾Á°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
