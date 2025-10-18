SKE48相川暖花、“握手会にファンが1人” 元アイドルの菊地亜美がアドバイス
タレントの菊地亜美（35）、アイドルグループ・SKE48の相川暖花（21）が、17日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【写真】美ボディ全開！初ソログラビアの相川暖花
握手会でファンの人が“1人”しか来なかった事をXに投稿したところ、バズったという相川。アイドル11年目なのになかなか人気が出ず悩んでいたところ、この投稿が話題になり人気が出たという。
しかし、その後もファンが増えず悩んでいる相川に、アイドリング!!!の元メンバーの菊地がアイドル時代の秘策を伝授した。「グッズは売れてる感を出したいから在庫を少なくする」「握手会も出すぎない方がいい」「レア感を自分で作る」「有料イベントは一生やらない方がいい」と菊地のアドバイスに対して、MCの千鳥・ノブから「前田敦子ちゃんを目指さないで、勝俣さんを目指す」とツッコミが飛び、スタジオは大いに盛り上がった。
