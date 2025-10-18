【インナー】メイド・イン・アース初登場！オーガニック100％で作った冬インナー

寒さが厳しくなる季節、体に優しいインナーが欠かせません。そんな中、メイド・イン・アースがクラウドファンディング「Creema SPRINGS」に初登場！オーガニックコットン100％で作られた「ソフト接結インナー」は、冷え性や乾燥肌に悩む女性にぴったりのアイテムです。さらに、自然素材にこだわり抜いた「メイド・イン・アース」ならではの安心感が魅力。限定特典があるこの機会に、ぜひチェックしてみて♪

オーガニック100％！「メイド・イン・アース」の冬インナー



「メイド・イン・アース」の「ソフト接結インナー」は、天然素材100％で作られた優しいインナー。ペルー産のピマオーガニックコットンを使用し、肌に優しく、着るだけで冷えを和らげてくれます。

構造が自然な断熱効果を生み出し、寒い季節でもあたたかく包み込んでくれます。さらに、化学処理なしで生成りの風合いが心地よく、敏感肌や乾燥肌の女性にも安心して使えます♪

クラウドファンディング限定リターン！早期に体験できるチャンス



今回の「ソフト接結インナー」は、Creema SPRINGSを通じてクラウドファンディング限定で販売されています。先行価格で手に入るチャンスは今だけ！

ロングスリーブ、レギンス、五分丈ショーツの3種類がラインアップ。さらに、セットリターンもあり、欲しいアイテムをお得にゲットできます。

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックして、特別なリターンをゲットしてくださいね♡

1年中使える！季節を越えて快適な着心地



「ソフト接結インナー」の魅力は、冬だけでなく、春や秋にも快適に使用できること。軽やかでありながらしっかりと保温性を確保し、春先の肌寒い時期にも活躍します。

冷え性や乾燥肌の方にも嬉しい、優れた通気性と蒸れにくい特性を持ち、季節を越えて長く使えるアイテムです。

毎日の生活に優しさと快適さをプラスしてくれる、まさに“暮らしに寄り添う”インナーです♪

あなたも「メイド・イン・アース」のオーガニックであたたかさを実感



「メイド・イン・アース」のオーガニックコットン100％インナーは、肌にも地球にも優しい選択。

寒い季節を快適に過ごしながら、敏感肌や冷え性の悩みを軽減してくれる、このインナーであたたかく包まれてみませんか？

オーガニック素材の優しさを体験できるこの機会をお見逃しなく♡数量限定なので、早めにチェックして、心地よい冬を迎えましょう！