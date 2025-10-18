＜はぁ？＞子どもの希望でテーマパークへ、でも2時間で「疲れた、帰る」と言い出した。わがまま！
子どもとのお出かけは親にとってもかけがえのない思い出になるでしょう。可能な限り子どもと出かけて、たくさんの思い出を残したいと考えているママたちも少なくありませんよね。ところがちょっとしたトラブルがあると、楽しかった気持ちが空気の抜けた風船のようにしぼんでしまうかもしれません。
『子どもの強いリクエストでテーマパークに行ったのに、すぐに「帰りたい」と言われると腹が立ってしまいます』
さてそれから1年が経ち、小学1年生になったお子さんはまたもや「行きたいところがある」と言いだしました。次の希望地も新幹線の距離で、投稿者さんは行く前に「去年みたいに2時間で"疲れた"はやめてよ」と釘を刺しました。ところがお子さんは「えー、お昼ごろには帰る」とまたもや衝撃のひと言。夫婦ともに仕事を休んで行くのに、これでは腹が立ってしまうと悩んでいるようです。さて今回のお悩み、ママたちはどのように考えたのでしょうか？
すぐに「疲れた」って言うなら連れて行かないよ
『私だったら行かないな。もし子どもがどうしても行きたがって、かつ予約キャンセルできないなら「途中で帰れない、帰りたいは言わない」って約束して無理やり行く』
『テーマパーク2時間は短いね。せめて半日は滞在できるくらいでないともったいないから連れて行かない。小さめの遊園地か水族館くらいがちょうどいいんじゃない？ もし夕方から観たいプログラムがあるなら、午後から入場でいいのでは』
「すぐに疲れるなら最初から連れて行かない！」ときっぱり回答したママたち。子どもは疲れる、それを聞いて大人はイライラしてしまう……という構図になると、みんな楽しくなくなってしまいますよね。みんなが不機嫌なままテーマパークにい続ける……考えただけでも気疲れしてしまうのではないでしょうか。それならば家族全員が楽しめる場所を選んだほうがいいと考えられたのでしょう。
小学1、2年生って、まだまだ体力がないのかも
『小1じゃ体力的に1日中は無理な気がするけどな。午後、疲れてきたころに一旦ホテルに帰って休憩するとかしないと、夜までもたないと思う』
『まだ小1なら、テーマパークの楽しみ方があまりわかってないのでは？ 近場のプールでも喜びそうなもんだけど』
毎日のように走り回っている子どもを見ていると「子どもの体力はすごい！」と感心するもの。しかしテーマパークなど1日歩き回るようなところだと、その体力はあまり発揮されないことも……。もしテーマパークで疲れてしまうならば、ときどき休憩を入れるのが吉だと話してくれたママもいました。そもそもお子さんが数時間ほどで疲れてしまうのであれば、そのテーマパークはまだお子さんには合っていないのかもしれません。まだあまり満足に楽しめないならば、別のプランを考えてみるのもいいでしょう。
釘はもう少し深めに刺しておくのがいいよ
『うちの子も同じようにぐずったりするから、行く前に「行くのはいいけど、遠いところにせっかく行ったのにすぐに"帰る"って言わないでね。お母さんだって見たいものあるし、お土産とかもゆっくり買いたいから。自分の見たいものだけ見て満足したら"疲れた"とか"帰る"って言うのはなし。次それ言ったら二度と旅行に連れて行かない」って話して、約束してから行くことにしてる。当日ついてはくるけど「何時ぐらいまでここにいるの？」「あとどのぐらいかかる？ お土産屋さん行くの？」とかはしつこく聞いてくる。しょっちゅう行けるところならいいけど、たまにしか行けないところならそれなりにいろいろ回りたいよね』
『次からは予約する前に、大体何時間ぐらい滞在するか話し合っておいたら？ 子どもは先の見通しが立たないまま「行きたい！」って言うけど、移動する時間、並ぶ時間、買い物する時間がどれぐらいあるかって事前に教えるの大事だと思う』
投稿者さんと同じように、わが子がすぐにぐずると話してくれたママもいました。こちらのママは対策として、出かける前に「すぐに帰るって言わないように。言ったらもう出かけない」と強めに釘を刺しているようですね。また事前に大体の時間を伝えておくのもいい、とアドバイスをしたママもいました。ひと言伝えておくことで、子どもからの「帰りたいコール」は格段に減るかもしれません。
せっかくテーマパークに行ったのに、お子さんから「もう帰りたい」と言われてガッカリしてしまった投稿者さん。もし投稿者さんもネガティブな気持ちになってしまうのであれば、行き先を変えてみたり休憩時間を多くしてみたりと工夫をするという手も。家族全員が楽しく過ごせるといいですね。