廃校を利用した「水族館」へ行ってきた！ 小学校の名残あふれる館内で、沢山の魚や水に暮らす生き物をゆったりと眺めるのが楽しい

ぶらっと歩いて水族館までいってきたので絵日記的な動画を作りました。

兵庫県のJR神戸駅へやって来た投稿者のめがさん。ここからバスで15分ほどの「みなとやま水族館」が目的とのこと。

めがさんはバスに乗らず、緩やかな坂道を登り続けて神戸市立湊山小学校へ到着。

目的のみなとやま水族館があるのは廃校になった小学校の一角。全体は「ネイチャースタジオ」という複合施設になっているのだそうです。

入場料は1200円。中に入ると小学校の懐かしい椅子に座って水槽を眺めることができます。

めがさんが以前休日に来た際は入場制限があるほど混雑していましたが、この日は平日の午前中だったので水槽前のクッションに座り放題でした。

淡水に暮らす透明標本のような魚たち。骨が透けて見えます。

ここは淡水だけでなく海水の水槽など様々な水槽が置かれています。「サンゴ礁在住のお魚さんは派手でかわいらしいのが多い」とめがさん。

さらにはナマケモノやカメやアヒルなど様々な生き物もいます。

カワウソもいるのですが、そのエサになるサワガニはエサになる日時付きで展示されていました。中々斬新です。

エサといえば、コイのエサやりコーナーもあります。めがさんはついあげてしまう方だそう。

ただ、ドクターフィッシュはあまり食べてくれませんでした。手が綺麗だったのですね。

ドクターフィッシュの奥には小学校の名残を感じる空間が。図鑑などが置かれています。

ここには目が退化したらしい魚が。最初は何とも言えない怖さを感じましたが、妙に気に入り何枚か写真を撮ったとのこと。

メダカやナマズがいて日本を感じる水槽には、平和に暮らす予定のサワガニもいました。

次に行った部屋は子どもたちに大人気。水槽周りがちょっとした遊び場になっていたり、天井近くまで登れる遊具が設置されているそう。

一人でぼんやり水槽を眺めたりしているのはむぎさんくらいでしたが、それはそれで良かったとのことです。

みなとやま水族館の特徴としては、ニジマス釣りがあります。ただし釣った魚はちゃんと食べなければならず、ガーデンキッチンでフライにしてくれるのだそうです。

廃校を利用した水族館の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。元気に泳ぐカワウソの姿なども収められています。

