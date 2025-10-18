¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê?¡×¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¼¡×µ¤¾ÝÍ½Êó»Î&¥¢¥¤¥É¥ëàÆóÅáÎ®áWÂ´¶È¤Î25ºÐ¤¬ÏÃÂê¡Ö·ÝÇ½³èÆ°Â³¤±¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤â¡Ä
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÄØÌî¤æ¤¦¤³(25)¤¬¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡¡»ä¡¢ÄØÌî¤æ¤¦¤³¤Ï¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ä¹Ê¸¤Î°§»¢Ê¸¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¸þÀ¤äÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤ÇÇº¤ó¤À¾å¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê²¸¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÉÃ¤Þ¤Ç¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÁ´¤¦¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶È¤Ï¼¡¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ´¶È¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö·ÝÇ½³èÆ°Â³¤±¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ÈÅ·µ¤Í½Êó¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡ª¡×¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¼¡×¡Ö¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÄØÌî¤Ï°ñ¾ëÂç³ØÍý³ØÉôºß³ØÃæ¤Î2020Ç¯¤Ë¡Ö¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡ÖÄØ¤Î¿§¡×(KADOKAWA)¤ò½ÐÈÇ¡£24Ç¯¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£24Ç¯10·î¤«¤éº£Ç¯9·î¤Þ¤Ç¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¥ê¥Ê!¡×(TOKYO MX)¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£