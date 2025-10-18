歩く姿がファンサービスだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合にKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。現役モデルらしいウォーキングが、普段よりも長く見られたことに、ファンが「スタイル抜群やな」と盛り上がるシーンがあった。

【映像】超モデル体型！岡田紗佳のスタイル

岡田といえばプロ雀士としても活躍するが、モデルとしての芸能界デビューの方が早く、今でもモデル・タレントとして幅広く活動を続けている。グラビアでは、抜群のスタイルを披露し、いつしか「役満ボディ」というフレーズが定着し、ネットニュースなどでも数多く取り上げられている。

この日は2卓同時開催で、岡田が出場する卓は、試合会場への入り口から見て奥側。名前を呼ばれ姿を見せると、軽くお辞儀をしてからいつも通り卓へと歩いていったが1卓開催、もしくは2卓同時の手前側の時と比べて、倍近く歩く距離が長くなったことで、ファッションショーのランウェイばりに歩く姿も長く見られた。ファンからは「かわいい」「美人だなあ」とのルックスにうっとりする声が診られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

