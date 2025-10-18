第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）のコースで行われ、上位１０校が来年１月の本大会出場権を獲得した。

１位の中央学院大から４位の日本大までが上位１０人の合計タイム差で３４秒の中に入る大接戦となった中で、トップ通過したのは中央学院大だった。個人記録で日本人トップ（全体７位）となった近田陽路(ひろ)（４年）がチームを引っ張った。

近田はレース後のテレビ局のインタビューで「集団のペースがゆっくりだったので、うまく力を使わないようにして、ほぼ想定通りのレース運びだった」と振り返った。

中央学院大は前々回の箱根路は１９位、前回は１４位で、３大会連続の本大会出場となる。昨シーズンまでチームの中心だった絶対的なエース、吉田礼志（現・ＨＯＮＤＡ）が抜けたが、近田は「吉田さん抜きでも戦えるよう、全員で頑張れるチーム。過去２大会は悔しい思いをしたが、最後は笑って終わりたい」と箱根駅伝への決意も口にした。（デジタル編集部）