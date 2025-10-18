双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。

1994年に白血病で亡くなった、父・中川勝彦さんのライブ映像を双子と共に鑑賞したことを明かしました。



【写真を見る】【 中川翔子 】父・中川勝彦さんのライブ映像を双子と鑑賞「長生きして 孫たち抱っこしてほしかったな」



中川翔子さんは、「双子と、時を超えて会えたみたいで なんだか胸がいっぱいになりました」と投稿。画面を通して、亡き祖父と孫が対面できたことについて、「長生きして 孫たち抱っこしてほしかったな」と（父が生きていたら）「なんて言ったかな」と思いを馳せ、「双子におじいちゃんの歌聞いてもらえました」と、亡き父への思いを綴りました。



続けて、「勝彦のお姉さん夫婦、お義父さんお義母さん、みんなが助けにきてくれて交代で双子を見守ってます ありがたすぎる」と、家族への感謝の気持ちを改めて綴りました。





また、双子の弟の髪型の画像を投稿し、「弟くん髪型がキューピーちゃん！かわちい」と、明るく綴っています。







中川翔子さんは、「わたしは早く寝て早く起きることにします 身体を回復させないと！おやすみなさい」と、締めくくりました。





この投稿をみたファンからは、「双子ちゃん中川勝彦パパに似ていますね。」・「お父さん喜んでいらっしゃいますね！」・「しょこたんの傍に、お父さんはいつもいますよ！！」・「疲れがでる頃なので寝れるとき寝て下さいね」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】