二刀流先発の大谷翔平がポストシーズン3・4号ホームラン！ドジャース勝てば2年連続ワールドシリーズ進出

◆ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ロサンゼルス・ドジャース−ミルウォーキー・ブルワーズ 17日（日本時間18日午前9時38分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとホームでリーグ優勝決定シリーズ第4戦に臨み、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で先発出場した。

4戦先勝のリーグ優勝決定シリーズは、ブルワーズの本拠地・アメリカンファミリーフィールドで13日に開幕。先発スネルの好投で2−1と接戦で第1戦を制したドジャースが14日の第2戦でも山本由伸投手（27）が9回1失点で完投勝利を収めて5−1で勝利し、中1日で舞台をドジャースタジアムに移した16日の第3戦では、大谷が初回三塁打から先制のホームイン、佐々木朗希投手（23）が3セーブ目を挙げるなどの活躍でドジャースが3−1で3連勝を飾り、2年連続のリーグ制覇に大手をかけている。

投手・大谷は前回、4日の地区シリーズ・フィリーズ戦に先発し、6回9奪三振3失点でポストシーズン初勝利を挙げている。一方、ブルワーズの先発はホセ・キンタナ。

先発マウンドに上がった大谷は、先頭打者のトゥラングを四球で歩かせるも、続く2番打者を仕抑え、3者連続三振の好スタートを切った。

1回裏の第1打席でポストシーズン3号目となるホームランを放った。

4回まで無失点ピッチングの大谷は4回裏の第3打席、カウント3ー1で迎えた5球目、先ほどの特大ホーズランに続くシーズン4号ホームランを放った。