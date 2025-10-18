◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 ブルージェイズ2―6マリナーズ（2025年10月17日 シアトル）

ブルージェイズは17日（日本時間18日）、マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦に2―6で逆転負けを喫した。通算2勝3敗で、1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出へは後がなくなった。

2―2の同点で迎えた8回に救援陣が崩れた。3番手のリトルが今季レギュラーシーズンで60本塁打を放ったローリーに左越えソロを浴びて同点。さらにポランコ、ネーラーの連続四球を与えて傷口を広げてしまう。4番手のドミンゲスに継投したが、アロザレーナに死球を与え、無死満塁からスアレスに右越えグランドスラムを打たれた。

試合後は8回の投手起用についての質問がジョン・シュナイダー監督に集中した。8回は2番のローリーから始まる打順でクローザーのホフマンを投入する考えはあったか？の質問も飛んだ。指揮官は「（ホフマン投入は）もちろん考えた。決断は難しい。ただ、プロセスに自信を持つことが大事だと思う。決めたらその決断を受け入れて前に進む、野球の一部です。後出しで批評されるのも当たり前。間違いなく（ホフマン投入は）考えました。今年はロースター全員に頼って多くの勝ちを得てきた。だからそうできたかもしれないし、9回に誰を出したいか、相手に誰が出てくるかも考えた。残念ながら今回（の決断）はうまくいかなかったということ」と語った。

これで後がなくなった。シュナイダー監督は「まだホームフィールドアドバンテージはある。日曜にホームで迎えてくれるファンが万全の状態で待っているのは分かっています。言ってきた通り、7試合シリーズでここで2勝1敗という仕事は果たした。家に帰って日曜に準備して臨む」と前を向いた。

世界一となった93年以来、32年ぶりのWS進出には負けられない第6戦は19日（日本時間20日午前9時3分）に行われる。