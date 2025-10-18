「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争い、中央学院大、順大などが本戦出場権を獲得した。９位に日体大、１０位に立大が滑り込んだ。１１位は法大。１０位と１１位の差はわずか１７秒だった。立大は４年連続３１回目の出場となった。

１０位に滑り込んだ立大の高林監督は「前半はいい形で進めていたんですけど、後半は暑さでタフなコンディションになって他の大学さんも上がってきた。１秒を大事に走りきることができた。なんとか通過できた。本戦に行くことに意義がある」と胸をなで下ろした。

エースの馬場賢人（４年）が足のコンディション不良で直前で欠場。大黒柱を欠いた中での戦いだった。３年生の原田颯大（３年）がチームトップの２０位と奮闘。指揮官は「やっぱりチームへの影響大きかったが、馬場のために、チームのためにと走った子たちが１秒を大事にしてくれた。シードを取りたいと言っている子たちなので。そこに頼らずにどんだけ頑張れるかだよっていうところを話した」と語った上で、薄氷の１０位という結果に「やっぱりまだまだ１人１人のところを高めていかないと目標には近づけないというのは肌で感じてくれたと思う」と、本戦に向けてさらなる飛躍を期待した。

見守った馬場も「僕抜きでも箱根に行けるチームだと思っていた。不安なく見ていられた」と目を細めていた。