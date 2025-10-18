11人組ガールズグループ「ME:I」の公式Xが18日に更新され、体調不良のため、メンバーのKOKONA（19）が同日出演予定だったファッション・音楽イベント「GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」を欠席することを発表した。

投稿では「本日出演予定の『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に関しまして」とし「KOKONAは体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました」と発表。

「直前のお知らせとなり申し訳ございません。ご理解のほどよろしくお願いいたします」と謝罪した。

「ME:I」を巡っては15日、メンバーのSHIZUKUが規定違反のため活動休止することを発表したばかり。昨年8月にTSUZUMIが適応障害との診断のため長期的に活動を休止することを発表。その後今年8月31日に約1年ぶりに活動を再開した。今年3月にはCOCOROが体調不良のため当面の間活動を休止。7月にはRANが「精神的疲弊のため」休養することが発表された。2人は現在も活動を休止している。

フォロワーからは「えええ大丈夫かな」「えーーーーそしたら7人！？大丈夫」「ここなゆっくり休んでね」「他のメンバーもどうか無理はしないでね」と、さまざまなコメントが寄せられた。