3児の母・小倉優子“材料3つ＆洗い物無し”混ぜて焼くだけの簡単「#時短おやつ」レシピを紹介「え、お豆腐!?」「本当に簡単に出来そう」
タレントの小倉優子（41）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「ホットケーキミックス×豆腐で！混ぜて焼くだけスコーン 外はサクッ、中はしっとり 混ぜて焼くだけの簡単スコーンです」と、息子に手伝ってもらう親子のほほ笑ましい光景も交えながら、レシピを紹介した。
【動画あり】「本当に簡単に出来そう」小倉優子が紹介した“簡単”おやつレシピ
「洗い物無し 材料3つ サクサクスコーン」と題された動画では、材料や実際に調理する様子が丁寧に紹介されており、「焼いている間にクリームを作るよ」と、トッピングのクリームの作り方も合わせて紹介した。また投稿文でも同様に材料と作り方を詳細に解説しており、「#簡単おやつ #ホットケーキミックスレシピ #親子クッキング #手作りスイーツ #時短おやつ」などのハッシュタグも添えられている。
この投稿にファンからは「本当に簡単に出来そうですね！今日パン買ってこないと良かったなー」「え、お豆腐!?でも、美味しそう」「作ってみたいです!!」「ほんと良いお母さん」「上手に作りますね！めっちゃ美味しそう」「俺にも作ってくれー！」などの反響が寄せられている。
