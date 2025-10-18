小僧寿しが創業祭を開催！″南まぐろ中とろ″入りセットが1貫あたり約64円で食べられるのはお得すぎでは...。《31日まで》

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2025年10月18日から31日までの期間限定で、「創業祭 第1弾 感謝バリュー盛フェア」を開催します。

全商品に南まぐろ中とろ入り

小僧寿しは創業61周年を記念して、人気の「バリュー盛」が"南まぐろ中とろ入り"の豪華仕様で登場します。まぐろ・サーモン・えび・えんがわの4種から選べる全20貫のお得な盛り合わせで、価格はすべて1274円です。

商品のラインアップは、以下の通り。

・「感謝バリュー盛 まぐろ」20貫

南まぐろ中とろの濃厚な旨みと、定番人気のまぐろを組み合わせた、贅沢で満足感たっぷりの一皿です。

・「感謝バリュー盛 サーモン」20貫

脂がのった南まぐろ中とろに、まろやかな甘みのサーモンをプラス。子どもから大人まで楽しめる人気セットです。

・「感謝バリュー盛 えび」20貫

とろける南まぐろ中とろと、ぷりっとした食感が魅力のえびを盛り合わせた、見た目も華やかな一品です。

・「感謝バリュー盛 えんがわ」20貫

脂のり抜群の南まぐろ中とろに、歯ごたえと旨みが魅力のえんがわを組み合わせた一皿。さっぱりとした味わいで飽きのこない美味しさです。

フェアの詳細は 公式サイト から確認できます。

一部地域・店舗により未実施の場合や内容・金額が異なる場合があります。また、各店舗の準備数が無くなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部