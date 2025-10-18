

ホクホクした食感と香ばしい香りが食欲をそそります（写真：筆者撮影）

【写真deレシピ】クリの渋皮をカンタンにむくための「たった2分」の下準備とは？

料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、秋の味覚の代名詞の1つ、クリを使った定番料理です。

おいしいクリを見分けるコツ

青果店などの店頭にクリが並ぶ季節になりました。比較的高価なので手が出づらいとは思いますが、季節になったら一度は食べたい食材の1つ。ただ、スーパーでよく売れる食材ではないようなので、購入する際はいいものを見極める必要があります。

クリは鮮度が落ちやすい食材ですが、スーパーでは常温の棚で販売されていることが多く、カビが生えて商品価値がなくなるのを避けるため、ネットに入った状態で販売されています。これだと乾燥しやすく、状態が悪くなりやすいので、状態のいいクリを選ぶ必要があります。ツヤがあって、ハリがあるものがよく、指で押してみてへこむようであれば鮮度が落ちているので、買わないのが無難です。

買ってきてからの扱いも重要です。クリの可食部は植物でいうところの種子の部分なので、常温に置いておくと成長しようとしてエネルギーをどんどん消耗し、味が落ちていきます。家に帰ったら、すぐに新聞紙やキッチンペーパーなどに包んで、ジッパー付きの袋に入れ、冷蔵庫のチルド室に保存しましょう。

ときどき紙を交換すれば、1カ月は保存できます。品種にもよりますが、低温で保存することでクリの糖度が上がり、おいしくなります。

クリごはん

材料 作りやすい分量

クリ 12個程度

コメ 2合（300g）

昆布だし 400ml

酒 大さじ1

うす口しょうゆ 大さじ1（または、しょうゆ 大さじ1）

塩 小さじ2分の1

クリは皮をむくのが一苦労なので、ネットにはたくさんの「裏技」や「かんたんに皮がむける方法」が紹介されています。とはいえ、クリの皮のむきやすさは品種による差が大きく、簡単に皮がむける魔法は存在しません。

ただ、効率よく皮をむくためのコツはあります。それを知っているか否かで労力は変わってきます。

まずは手を傷つけないように軍手をして、包丁の先で皮にぐるりと切り込みをいれていきます。



水に漬けて皮を柔らかくすることもありますが、切れる包丁を使ったほうが楽でしょう（写真：筆者撮影）

包丁が切れずに切り込みが入れづらい場合は、底を少し落とすだけでも構いません。

切り込みを入れると、アラ不思議

クリをフライパンに並べ、高さ1cmくらいまで水を注ぎ、ふたをして中火にかけます。沸騰してきたら弱火に落とし、5分加熱します。この工程で皮が柔らかくなり、格段にむきやすくなります。



ふたができるフライパンを使いましょう（写真：筆者撮影）

底を落とすだけだとそこまで皮が柔らかくなりませんが、切り込みを入れたものはすでに皮が膨らみ、むきやすくなっていることがわかります。温かいうちに皮をむいていきます。

クリは、外側を守る鬼皮と内側にある渋皮という、二重の皮で守られています。この段階で渋皮がむけるクリもありますが、実にくっついている個体もあるはずです。



渋皮がむけるクリは状態がいい証拠です（写真：筆者撮影）

そもそもクリにはニホングリ、チュウゴクグリ、ヨーロッパグリ​​などの種類があります。甘クリなどに使われるチュウゴクグリ、焼クリに使われるヨーロッパグリと比べると、ニホングリは渋皮がむきづらく、それが消費のハードルとなっています。

ニホングリの渋皮がむきづらいのは、成熟に伴って重合型フェノールという樹脂状の成分が蓄積し、果肉と渋皮を癒着させているからです。

これまで、水酸化ナトリウムで溶かす、加圧水を使うなど、さまざまな試みがされてきました。最近では「ぽろたん」という、ゆでるだけで渋皮がポロリとはがれる品種なども登場していますが、普及するのはまだ先のようです。

油で揚げると、さらにアラ不思議

今回、ご紹介するのは「油で揚げる」というアプローチ。これは、独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構の正田守幸氏らが論文「食用油を利用したクリの渋皮剥皮法」で​検討している方法で、「190℃で2分揚げる」というシンプルなものです。



一度に入れると油が跳ねたり、温度が下がるので、少しずつ揚げるのがコツです（写真：筆者撮影）

190℃の油に渋皮がついたクリを投入し、2分揚げます。揚がったクリが少し冷めたところで皮をむきます。

鮮度が落ちたクリは、それでも渋皮が癒着している場合があります。仕方がないので包丁でむきますが、それ以外のクリは比較的皮が簡単にむけるはずです。

クリに限らず、炊き込みご飯をつくるコツは、コメを浸水させておくこと。調味料が入るとコメの吸水が妨げられるので、洗ったコメはあらかじめ水に30分程度漬けておきます。



コメは新米を避けたほうが粒立ちがよくなります（写真：筆者撮影）

炊飯器または鍋にコメ、昆布だし、酒、塩、うす口しょうゆ（または、しょうゆ）を入れます。炊飯器の場合は早炊きモードで、鍋の場合は中火にかけ、沸いてきたら弱火に落とし、10分加熱し、火を止めて10分蒸らせば出来上がりです。



コメの上にクリが乗っている状態にすると、上手に炊けます（写真：筆者撮影）

身を崩しながら混ぜて盛り付け

鍋で炊く場合はクリを半分に切っておいたほうが無難です。炊き上がったら、クリの身を崩しながらざっくりと混ぜてお茶碗に盛り付けます。好みでごま塩などで味を添えましょう。

クリは手間がかかる食材なので、休日などにぜひ腕まくりして挑戦してみてください。

（樋口 直哉 ： 作家・料理家）