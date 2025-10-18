伊東健人が、自身の誕生日である本日10月18日にポニーキャニオンへ移籍することを発表。あわせて、移籍第1弾となる3rd EP『ShAdow』を2026年1月21日にリリースする。

（関連：伊東健人、大人のステージングで魅了 出来立ての新曲も披露した『1st LIVE ～咲音～』レポ）

今作のテーマは、“他者に見せている表向きの部分ではなく、本来の自分や本能”となっており、ジャンルの異なる楽曲4曲が収録される。1曲目「Answer」は大和、2曲「MeAningless」はzakbee、そのほか小林私、buzzGといった伊東健人と馴染みのあるメンバーが参加している。なお、「Answer」は12月29日に先行配信される。

また、ポニーキャニオンのECサイト きゃにめ限定でCDもリリースされる。CDは4曲に加えて、『Kent Ito 2nd LIVE“River at Sunrise”』ライブCDと、ジャケット写真撮影時のアナザーカットを収録したブックレットが封入されたパッケージとなっている。

さらに、3rdライブ『Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”』と新曲発表ライブ『Recent』を12月28日にKanadevia Hallにて開催。バックバンドメンバーとして、2ndライブと同じく和賀裕希（Gt）、ナツメユウキ（Ba）、ヒトリエ ゆーまお（Dr）、Akki（key）が出演する。新曲発表ライブには、大和、zakbee、小林私、buzzGがトークゲストとして出演予定だ。

なお、チケットは本日より先行受付が開始となっており、3rdライブはグッズ付きチケットも販売される。

・伊東健人 コメント

様々なご縁があり、この度ポニーキャニオンからデビューすることになりました。これらも全て、今まで僕と仕事で関わってくれた皆様…そして作品や音楽を通して色んな風景を一緒に見て来てくださったファンの皆様のおかげです。全ては巡り合わせなんだって、実感したこの準備期間でした。またここに、色んな方々が一息つける場所、または逃げ場、遊び場、または心の明かりを灯せる場所…そんな場所を建てていけたらと思います。末長くよろしくお願いします。

・大和 コメント

個人的な話になりますが、僕が今の事務所に入って初めて作った曲を歌って頂いたのが伊東さんで、勝手に強い思い入れを抱いておりました。そんな伊東さんの新たな門出に、こうしてお話を頂けた事がすごく嬉しいです。気合を入れて、一緒に最強の曲を作りたいと思います！

・zakbee コメント

また一緒に曲作り出来る事を嬉しく思います。踊れる曲！とオーダーをもらい、ならばと僕のジプシールンバ調ギターをKANさんにベース・ミュージックにしてもらいました。歌詞は伊東さんと一緒に（ってほぼ伊東さんが書いたけど笑）伊東健人らしい大人なダンスミュージックになったと思います。乞うご期待！

・小林私 コメント

伊東健人さんに曲書いていいことになりました。やったぜ

事前にこんなイメージです！と言葉を頂きつつ、想定の曲で挙げられたのが小林私の曲だったのでﾎﾅ...と書かせていただいたところマジで難しいのをぶん投げてしまった。イトケンが難しい曲歌ってるの聞きたくて...

このコメント書いてる段階では全然まだナシになる可能性あって凄い。

・buzzG コメント

健ちゃんと「俺たちボカロPデビューめっちゃ近いよね～。」なんて話をしてから約15年、まさか声優になった彼にオリジナル楽曲を書き下ろすことになるとは。不思議と縁は巡り巡るものだなあ、と感慨深い気持ちになりました。楽曲の行く末がとても楽しみです。

（文＝リアルサウンド編集部）