ブラジルに３失点完敗「これは監督の責任だ」。黒星発進のモロッコ女子にエールも「大丈夫、次は勝つよ」「貴重な学びの機会」【U-17女子W杯】
モロッコで開催されるU-17女子ワールドカップが幕を開けた。現地10月17日のオープニングマッチにホスト国のモロッコが登場。ブラジルとの一戦は、０−３で敗れた。
12分、36分に失点し、２点ビハインドで迎えた後半も75分に被弾。懸命の反撃も実らず、悔しい結果に終わった。
モロッコ代表の公式アカウントは、「望んだ結果ではないが、努力を誇りに思う」などと綴り、ブラジル戦の結果を報告。この投稿には「規律、調和、戦略がない。これは監督の責任だ」「役立たずのコーチ」といった声が上がるなか、エールも届いた。
「敗戦にもかかわらず見事なパフォーマンス。重要なのは将来を見据えた闘志と経験だ」
「レベルに大きな差があったが、それは時間とともに埋まっていくはず」
「貴重な学びの機会となった」
「今後、良い結果を出せるように願っている」
「大丈夫、次は勝つよ。希望はある、君たちを信じてるから」
「この大会を通じて最大限の成長を遂げ、将来に向けて前進することを願っている」
男子チームは、22年カタールW杯で４強入り、24年パリ五輪で銅メダル、現在開催中のU-20W杯では決勝進出と躍進しているモロッコ。女子チームもこの流れに乗れるか。開催国の意地を見せたい。次戦は21日にイタリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
