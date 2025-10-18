6人組女性アイドルグループ「Toi Toi Toi」のさくらももが、ファーストシングルCD「Toi Toi Toi」のリリースを控え、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。魔法の呪文のような印象的なフレーズと、“ぷりぷり全開”のパフォーマンス。その裏に隠された覚悟とこだわり、そしてグループへの想いを語ってくれた。（「推し面」取材班）

取材が始まって約3分。ほんわかとした口調のさくらが突然こう打ち明けた。

「録り直し…10回くらいしました（笑）」

その対象は、1番サビ前の印象的な一節。

♪ちちーんぷいぷいひーらけGO MIND!――

「普段からレコーディングでは“ぷりぷり”全開で歌ってるんです。聴いてる人が共感性羞恥を感じるくらい、もう全力で（笑）。この時も、曲を作ってくださった早川（博隆）さんの前で気合い入れて歌いに行ったんですけど…」

だが返ってきたのは意外な言葉だった。「ももちゃん、全然足りない」「もっと出せるでしょ？」と、まさかのダメ出し連発。

「これまで経験してきたレコーディングで他の方からは“はい、オッケー！”ってOKもらえていたのに、早川さんは“全然ダメ”だと。メンバーも“え!? ももちゃんが？”ってザワついてました。早川さんのこだわり、すごかったですね」。軽やかなフレーズの裏に宿るのは、“中途半端は絶対にしない”というプロ意識だった。

苦戦の末に仕上がった曲はグループのCDデビュー作。「Toi Toi Toiがいろんなプリンセスに変身していくような物語があるんです。だからこそ、どのパートも“なりきる”ことが大事になってます」

その“なりきり力”が真価を発揮するのがライブだ。「（アラビアン調の）“ランプパート”が全員真顔で首だけを動かすっていう振りがあるんですけど、その次に私が歌うパートなんです。そこが、真顔からぷりぷりのアイドルももちゃんになる振れ幅がファンの方にも好評なので注目してほしいです」

とびきりの笑顔で放たれる、耳に残る魔法のフレーズ。「ちちーんぷいぷいひーらけGO MIND!」。その裏には、10回のテイクと、“ぷりぷり魂”をかけた熱い攻防があった。