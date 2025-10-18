Í¥¾¡Áè¤¤¤¬¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¡×¡¡ºÆ¤ÓÃÄ»Ò¾õÂÖ¤Ë¡ÄJ1½ç°ÌÉ½¤Ë¶Ã¤¡Ö¤½¤ó¤Êº®Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤¬ÂÆ§¤ß¤â¿À¸Í¤ÏÄËº¨¤Î°ú¤Ê¬¤±¡¢µþÅÔ¤ÈÇð¼¡Âè¤Ç¤Þ¤¿º®Àï¤Ë
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Î°ìÉô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬4°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼¯Åç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ66¡¢¿À¸Í¤Ï¾¡¤ÁÅÀ61¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÏFCÅìµþ¤È0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ59¡£FCÅìµþ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ42¤Î11°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¼°Ì¤Ç¤Ï¡¢17°Ì¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤¬¾¡¤ÁÅÀ31¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£19°Ì¤Ï¾¡¤ÁÅÀ25¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢20°Ì¤Ï¾¡¤ÁÅÀ22¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¤¢¤ê¡¢J1»ÄÎ±¤Ø¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼¯Åç¤ÏÂÆ§¤ß´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö¿À¸Í¤µ¤ó¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö1°Ì¤¬¾¡¤ÁÅÀ66¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¤È²þ¤á¤Æ¡×¡Öº£µ¨¤ÎÃÄ»Ò¥ì¡¼¥¹¶ñ¹ç¤¬ÎÉ¤¯ÅÁ¤ï¤ë½ç°ÌÉ½¡×¡ÖµþÅÔ¤ÈÇð¼¡Âè¤ÇÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Êº®Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë