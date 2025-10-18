（ＣＮＮ）トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は１７日、ホワイトハウスで３回目の会談を行ったものの、ウクライナ戦争の将来をめぐって意見が分かれた。

トランプ氏とゼレンスキー氏はこの日、双方の側近を交えて数時間にわたり会談。複数の関係者がＣＮＮに語ったところによると、協議は緊迫した率直な雰囲気で、「気まずい」空気が流れる場面もあったという。

「直接的かつ率直な」会話の中で、トランプ氏はゼレンスキー氏に対し、ロシア領の奥深くまで届く長距離ミサイルを当面供与しない方針を明確に伝えた。当局者の１人によれば、トランプ氏はウクライナが紛争をエスカレートさせ長引かせようとしているとの印象を持っており、過酷な冬の間に損失が拡大する可能性を懸念しているという。

会談終了から間もなく、トランプ氏は現状の戦線での停戦を呼びかけ、殺戮（さつりく）に終止符を打つよう訴えた。

当局者の１人によると、トランプ氏はこれについて周囲に「紛争の現状」に基づく判断だと語り、破壊と殺戮が度を越しているとの認識を示したという。

別の当局者は「双方が取引を行う必要がある」と述べ、状況は今後悪化するばかりだと主張した。