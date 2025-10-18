NMB48和田海佑「ぎりぎりセーフってことでいい？」胸元のぞく大胆ショットに悶絶の声「破壊力すごい」「セクシー」
【モデルプレス＝2025/10/18】NMB48の和田海佑が10月15日、自身のInstagramを更新。大胆に胸元をのぞかせたショットに反響が集まっている。
【写真】NMB人気メンバー、美バストのぞく大胆ショット
和田は「ぎりぎりセーフってことでいい？」とベースボールシャツのボタンを大胆に開けたショットを公開。胸元がチラリとのぞき、白い肌が見せている。
この投稿に「可愛い」「破壊力すごい」「セクシー」「これは余裕でセーフだね」「リクエスト判定希望」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NMB人気メンバー、美バストのぞく大胆ショット
◆NMB48和田海佑、胸元大胆ショット公開
和田は「ぎりぎりセーフってことでいい？」とベースボールシャツのボタンを大胆に開けたショットを公開。胸元がチラリとのぞき、白い肌が見せている。
◆NMB48和田海佑の投稿に反響
この投稿に「可愛い」「破壊力すごい」「セクシー」「これは余裕でセーフだね」「リクエスト判定希望」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】