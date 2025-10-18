和田海佑Instagramより

【モデルプレス＝2025/10/18】NMB48の和田海佑が10月15日、自身のInstagramを更新。大胆に胸元をのぞかせたショットに反響が集まっている。

【写真】NMB人気メンバー、美バストのぞく大胆ショット

◆NMB48和田海佑、胸元大胆ショット公開


和田は「ぎりぎりセーフってことでいい？」とベースボールシャツのボタンを大胆に開けたショットを公開。胸元がチラリとのぞき、白い肌が見せている。

◆NMB48和田海佑の投稿に反響


この投稿に「可愛い」「破壊力すごい」「セクシー」「これは余裕でセーフだね」「リクエスト判定希望」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】