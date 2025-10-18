ユージ、2800万円超え新車公開「格好いい」「チョイスがオシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】タレントのユージが10月16日、自身のInstagramを更新。公開した高級車に反響が集まっている。
【写真】ユージ「憧れる」と話題の2800万超え高級愛車
ユージは「992 GT3ツーリング」と自身の新車であるポルシェ992 GT3ツーリングの写真を公開。この車はポルシェ公式サイトで2868万円と紹介されている高級車。投稿では子どもたちが車に乗り込む姿などを公開し「うちの車好き饅頭も大興奮」と綴っている。
この投稿に「格好いい」「ハンドルを握る息子君可愛い」「憧れる」「チョイスがオシャレ」「車への愛が伝わる」などコメントが寄せられている。
ユージは2014年に、息子を持つ年上の一般女性と結婚。その後2014年8月に長女、2015年7月に次女、2022年12月に次男が誕生した。（modelpress編集部）
