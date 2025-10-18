「車移動多め」ならこっちかも！【ZARA】ガバッと羽織れる「ニットジャケット」

トップスが一枚だけでは肌寒くなってきた、いま必要なのは羽織りもの。車移動派さんには、運転中ごわつきにくく、シワになりにくい「ニットジャケット」があると便利かも。今回は【ZARA（ザラ）】から、おすすめの商品をピックアップしてお届け。トレンド感のあるショート丈やフェイクファー付きなど。ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうなニットジャケットは、お出かけのマストアイテムになりそう。

楽ちんおしゃれ見え！ 即戦力ニットジャケット

【ZARA】「ソフトニットカーディガン」\6,290（税込）

ニュアンス感のある色味と、大きめのボタンがコーデのアクセントになり、おしゃれな雰囲気を演出。ショート丈で、トレンド感アップも狙えるニットジャケット。車の中でサッと脱ぎ着しやすそうなので、朝晩と日中の寒暖差が大きい秋のお出かけの即戦力になりそうです。

ZARAのセンスが光るフード付きニットジャケット

【ZARA】「コントラストドローストリングフーディ」\7,990（税込）

カジュアルに着こなせるニットジャケットを探している人には、フード付きタイプがおすすめ。大きめのブラウンカラーリボンが映えて、周りと差がつくワンランク上の着こなしを楽しめそう。リボンをキュッと絞ってフードの形を調節できるのも嬉しいポイントです。

着るだけでおしゃれ見え！ 主役級に映えるニットジャケット

【ZARA】「カラーブロックニットジャケット」\5,990（税込）

コントラストの効いた、ブロック配色がパッと目を引くニットジャケット。主役級の存在感で、手持ちのボトムスもおしゃれにアップデートできそう。フロントの開閉具合で雰囲気を変えられて、レイヤードも自由にできそうなので、着こなしのバリエーションが広がりそうです。

一点投入で旬度アップを狙えるファー付きニットジャケット

【ZARA】「フェイクファーラペルニットジャケット」\7,990（税込）

ファーアイテムがトレンドの今シーズン。襟にフェイクファーをあしらったニットジャケットは、ガバッと羽織るだけで最旬ファッションが完成しそう。フェイクファー部分は取り外し可能なので、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。スッキリ着こなせるコンパクトフィットで、バルーンスカートやワイドパンツなどボリュームのあるボトムスもバランスよく着こなせそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i