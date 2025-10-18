夏帆、バカリズム作品は「自分の中で“ご褒美仕事”って言わせて頂いている」
女優の夏帆（34歳）が、10月17日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。バカリズム作品は「自分の中で“ご褒美仕事”って言わせて頂いている」と語った。
連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演している夏帆が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。20年近くのキャリアがあるが、「なんでこんなにできないんだろう、と毎回思いながらやってます。どの作品も。毎回、だから作品入るごとにすごく落ち込んで、もう辞めた方がいいのかなって思ってます。撮影初日は寝られなくなりますし、年々そうなってきてる気がします」と話す。
ただ、「架空OL日記」「ブラッシュアップライフ」「ホットスポット」などバカリズムの脚本した作品に出演している時は「升野（英知、バカリズムの本名）さんの作品に出ると、自分がすごくお芝居が上手くなった気持ちになるんですよね。ただ台詞を喋っているだけでもすごい自然な会話になるので。テンポも良いし、脚本の段階で、すごい自然な会話になっているのでそのままやるだけで、こんな自然な演技ができるんだ、私、って気持ちになるくらい。自分の中で“ご褒美仕事”って言わせて頂いているんですけれど」と語った。
